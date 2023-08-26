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凱柏峰III一周收2300票 超額16倍 今首輪開售138伙 親海駅II最後35伙錄超購

【明報專訊】今日首輪開售138伙、信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作、樓花期長約18個月的將軍澳日出康城凱柏峰III，昨日下午3時截票，一周以來累收逾2300票，超額認購16倍。此外，同樣於今日推售餘下35伙的長實（1113）油塘親海駅II亦於昨日截票，市場消息指，項目錄超額認購。

明報記者 管龍欣

若連同200日人才付款計劃再加4.5%回贈計，凱柏峰III實際折實均呎約1.63萬元，1房折實576.7萬元入場。綜合市場資訊，本月至今整體一手新盤成交暫累錄逾1040宗，近日亦錄得多宗大額成交。

上環東街42 TUNG ST.開齋 實呎4.1萬

太古前「大班」簡基富旗下The Development Studio發展、已屆現樓的上環東街42 TUNG ST.，推出市場兩年來首錄成交，實呎逾4.1萬元。據成交紀錄冊顯示，新錄15樓實用面積585方呎兩房、採開放式廚房設計戶型成交，以2423.8萬元售出、實呎41,432元，買家成交期為360日。

42 TUNG ST.屬單幢式設計，僅提供13伙，包括9伙分層、4伙複式戶，全為一梯一伙設計，分層戶實用面積585方呎、複式實用面積1157方呎，由2房至3房設計。值得留意，同系旗下中環鴨巴甸街單幢項目No. 28 Aberdeen St.的高層及特色戶，部分單位實呎亦達4.1萬元水平，而項目頂層25樓為例，實用面積735方呎，屬1房套連平台特色戶，2018年9月以3762萬元成交，實呎高見51,184元。

碧麗軒特色戶3580萬沽

市場亦連錄一手特色戶成交，其中華懋旗下薄扶林現樓豪宅項目碧麗軒，透過招標以3580萬元售出低座地下及1樓8號花園複式特色戶，實用面積1623方呎，3房雙套間隔，附108方呎花園，實呎22,058元。據成交紀錄冊顯示，買家成交期270日，單位附送發展商提供的裝修及家俬。

此外，恒地（0012）旗下毗鄰港鐵佐敦站、已屆現樓的本木，亦以招標售出23樓B5室特色戶，實用面積335方呎，屬1房開放式廚房間隔，附271方呎天台，成交價1020萬元、實呎30,448元。據成交紀錄冊顯示，買家成交期720日，以及可提前入住，惟若於180日提早完成交易可獲2%回贈，以及家俬津貼2%，亦可獲贈部分家具。

另外，信置、會德豐及嘉華等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，昨亦售出第6座18樓C室，實用面積790方呎3房標準戶，成交價1903萬元、實呎2.4萬元，買家成交期150日。

相關字詞﹕碧麗軒 維港滙II 本木 凱柏峰III

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