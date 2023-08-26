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經濟
國際金融

Gap收入遜預期 憂銷售雙位數跌

【明報專訊】美國休閒服裝品牌Gap（美：GPS）銷售疲軟，在截至7月底的第二財季，收入按年跌8％至35.5億美元，表現遜於市場預期。Gap警告，服飾業環境疲弱、消費市道低迷，市場份額正向Shein、亞馬遜及TJ Maxx等流失，恐第三季銷售額將出現低雙位數百分比跌幅，較分析師預計的6.8%跌幅更大。不過由於利潤率增加，Gap股價早段升4%。

Gap第二財季整體同店銷售下滑6%，而旗下4個品牌：Gap、Old Navy、Banana Republic及Athleta的季度銷售均按年倒退。不過由於空運成本下降，以及促銷折扣力度放緩，Gap的毛利率增至37.6%，預計整個財年的毛利率仍將繼續增長。

Shein入股Forever 21營運商

彭博社報道，總部位於新加坡的快時尚電商Shein，收購美國服裝零售集團Forever 21的股份，以擴大其網上產品銷售服務，並在美國建立實體店網絡。在這筆交易中，Shein收購Forever 21的營運商Sparc Group約三分之一股份。作為回報，Sparc Group成為Shein的少數股東，具體財務數據並未披露。在今年早前的一輪融資，Shein的估值為660億美元（約5148億港元）。

除Forever 21以外，Sparc亦為Authentic旗下的多個品牌，包括Aeropostale、Nautica、Brooks Brothers及Reebok等生產和分銷商品。根據一份聲明，Forever 21的產品將會向Shein的1.5億網上客戶提供，而Shein的貨品亦可進駐Forever 21的美國實體店，為客戶提供線下服務體驗。Forever 21在全球經營560家門店，其中414家在美國。Shein表示，隨着公司不斷擴張，需引入更多第三方品牌。

（綜合報道）

[國際金融]

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