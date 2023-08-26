美30年期按息升至7.23厘 22年新高

房貸美首席經濟學家Sam Khater指出，迹象顯示美國經濟保持韌性，短期內按揭利率將維持目前高位，甚至進一步上升。美聯儲此前表示，不急於減息，此後美國按揭利率恢復上升勢頭。

按揭貸款申請量28年最低

按揭利率往往跟隨美國10年期國債孳息率的走勢，在基準10年期國債孳息率觸及多年高位之際，按揭利率升幅超越美國國債孳息率。

房地產顧問公司萊坊（Knight Frank）全球研究主管貝利（Liam Bailey）表示，全球房地產市場仍面臨利率上升的壓力。萊坊公布的《全球主要城市指數》（Prime Global Cities Index）顯示，第二季全球46個城市的豪宅樓價平均按年升1.5%，遠低於2021年第四季錄得的10.2%近期峰值。第二季紐約豪宅樓價按年跌3.9%，三藩市跌幅更達11.1%。香港豪宅樓價亦按年跌1.5%。不過迪拜豪宅市場繼續暢旺，第二季樓價按年飈升48.8%，升幅是全球之冠。排名第二及第三的東京和馬尼拉，豪宅價格亦分別按年升26.2%及19.9%。根據萊坊的數據，迪拜的豪宅價格自2020年第三季跌至疫情低位後，已上漲225%。

（綜合報道）

[國際金融]