鮑威爾：通脹仍過高 或續加息 儲局年底前加息0.25厘概率升至近六成

他指出，過去的加息行動，並未顯著減緩經濟增長，而這是目前保持利率較高的理由，不過持續的經濟增長，可能需要更高的利率來遏抑通脹。但他強調，在決定是否進一步加息時，美聯儲將「審慎行事」，密切關注經濟增長及勞動力市場狀况。

指審慎行事 關注經濟增長

鮑威爾講話後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注9月利率按兵不動的概率，維持在八成不變。不過12月底前加息0.25厘的概率，由原本不足五成，升至接近六成。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率高見5.095厘，而美國10年期國債孳息率繼續在4.3厘以下徘徊。美股在鮑威爾講話期間，先跌後反彈。

Carson集團首席市場策略師Ryan Detrick說：「鮑威爾是否放鷹？是的。但考慮到債息的波幅，他並未如部分人所憂慮般鷹派。」

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，鮑威爾的講話表明，他試圖為放慢企業招聘、投資和支出找到平衡點，以降低通脹，但又不會為經濟帶來過多限制，造成不必要的經濟放緩。

美聯儲多數官員在6月預期，今年底前利率會提高至介乎5.5厘至5.75厘，意味美聯儲今年仍會加息0.25厘。鮑威爾沒有表明美聯儲會否跟隨6月的指引，僅強調即將公布的經濟數據，將影響美聯儲的決策。

稱須加息多少存不確定

鮑威爾指出，通脹仍須繼續回落。剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在去年2月達到5.4%的峰值後，逐漸降至今年7月的4.3%。他說，6 月和7月核心PCE數據較低是值得歡迎的，但兩個月的良好數據，「只是建立通脹持續下降的信心開始」，美聯儲仍有大量工作要做。

鮑威爾承認，目前存在加息太多，又或加息不夠的兩難局面。他說，若加得太少，可能會讓高於目標的通脹變得根深柢固；若加得太多，也可能對經濟造成不必要的傷害。

他說，包括貸款標準和借款利率在內的金融狀况已普遍收緊，通常會緩減經濟活動，但「我們正關注經濟可能不會如預期般降溫的迹象」，倘更多證據表明經濟增長持續高於趨勢水平，可能會使通脹進一步上升，並可能導致進一步加息。

鮑威爾承認利率需要上升多少，才能對經濟產生足夠的制約，存在不確定性。他表示，經通脹調整後的利率已升至歷史高位，「遠高於主流預期」的中性利率（不會刺激或抑制經濟活動的利率水平），但「我們無法確定中性利率的水平，因此貨幣政策會帶來多少限制，始終存在不確定性」。

（綜合報道）

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