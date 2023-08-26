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經濟

內房弱拖累 中建材半年純利跌75%

【明報專訊】受內地房產市場疲弱拖累，內地建築材料公司業績表現同樣欠佳。中國建材（3323）昨收市後公布中期業績，期內純利為14.04億元（人民幣，下同），按年急跌74.9%，每股盈利為0.166元，不派中期息。

基礎建材銷量售價全線跌

期內收入為1023.74億元，按年跌8.5%；毛利為176.05億元，按年跌18.68%；集團旗下基礎建材的銷量及平均售價全線下跌，其中水泥銷量達1.27億噸，按年跌0.9%。而水泥平均售價則為每噸301.5元，按年跌15.1%。集團表示，基礎建材分部呈現「需求趨弱、庫高價低、效益下滑」，儘管煤炭價格持續下降，成本壓力有所減輕，惟未能抵消水泥價格下降幅度，盈利空間仍然受壓。

期內水泥業務及混凝土業務表現欠佳，令集團收入下跌。按業務分部計，水泥業務收入為490.73億元，按年跌9%；混凝土業務收入為137.48億元，按年跌22.2%；新材料業務（生產及銷售玻璃纖維、複合材料及輕質建材）收入為234.16億元，按年升6%；工程技術服務收入為202.36億元，按年跌1.25%；而其他業務（商品貿易業務及其他）收入為114.58億元，按年升10.2%。

集團展望今年下半年，隨着政府加大宏觀政策調控力度，政策效果持續顯現，積壓需求有望逐漸釋放。

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