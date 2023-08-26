議員倡降股票印花稅 冀激活市場

籲三隧證券化增收入來源

李惟宏認為，長期而言，股票印花稅一定要減，且愈低愈好。他理解港府要顧及財務收入，例如過去較大的的防疫措施開支、樓市氣氛低迷等因素影響財政狀况，但強調港府平衡稅收之餘，也要顧及香港作為國際金融中心的競爭力。他續稱，下調股票印花稅已是市場共識，亦有不少專業團體也要求降低稅率。若港府願意減稅，將有助提振市場信心，並反映支持業界的誠意。他亦建議，港府可將三條隧道證券化，既增加收入來源，亦為投資者提供更多元化的固定收益產品。

盼投資移民簡化申請流程

對於今年施政報告，李惟宏期望，報告中落實投資移民計劃細節，以吸引更多人才和資金來港，並簡化申請流程及完善相關配套；另改革創業板（GEM），在透明度高的監管下，吸引更多金融服務行業和專業服務來港，從而刺激實體經濟。

被問及港交所交易時段應否延長，他認為加長交易時段未必有利交投，但要視乎產品特性，例如期貨市場，若延長交易時間可與芝加哥市場等國際市場接軌，增加競爭力。至於惡劣天氣會否繼續開放交易，他指，有關安排涉及不同持份者，包括銀行、交易所、券商等，要互相配合才能成事。