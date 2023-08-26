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經濟

罕有逐一反駁 惟負債率47%未挽投資者信心

【明報專訊】今次網上KOL暗示新世界以「明股實債」方式撲水抵押的3個項目，分別為荔枝角道888號的寫字樓項目、永康街商業綜合體項目及愉景新城D Park商場。不過新世界指出，集團年初已披露荔枝角道888號（現稱南商金融創新中心）逾80%樓面已售出，聲稱集團為融資抵押這項資產，不但與事實不符亦不合邏輯，集團「不可能抵押不屬於我們的資產」。

新世界又指出，集團仍然全資擁有愉景新城，該帖文聲稱集團曾拆售或出售愉景新城以融資並非事實，以及帖文暗示集團會回購與新加坡基金Ares SSG Capital合資發展的長沙灣永康街商業綜合體的合營企業的51%股權，乃失實並具誤導性。

荔枝角道888號已拆售不能抵押

新世界稱，已在有關公告中披露所有與Ares SSG的交易條款。新世界發展並沒有向買方提供任何財務擔保，集團在此交易中提供的唯一保證是2024年6月前完成建築項目，並承諾項目總建築面積，對此非常有信心。

今次新世界罕有逐一回擊網上傳言，但在市場信心疲憊下，市場仍用腳投票，相信是因為新世界成為本地發展商中淨負債率最高的企業，達到46.9%，以及加息周期未完、中港商住樓市全面回調、集團重倉內地房地產，以及近月突然向母企周大福企業沽售新創建（0659）持股，套現逾218億元（完成後負債率降至42％）。

加息周期下最不利發展商的債務融資成本，在以往低息環境下，像2020財年新世界便曾披露其整體融資成本僅2.76厘，但作為借貸利率參考的港元拆息早前一度全線升越5厘，其每年利息支出將急增，直接影響盈利。而且在加息下，中港不論商住樓皆全線回調，令置業需求下降，內地樓市冰封之際，曾作為集團糧倉之一的大圍「柏傲莊」自發生沉降事件後有不少買家取消交易，亦影響其收入。

相關字詞﹕永康街 愉景新城 荔枝角道888號 新世界 明股實債

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