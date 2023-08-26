3部委落實首套房「認房不認貸」

據報道，上述通知明確，居民家庭申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。此項政策亦納入「一城一策」工具箱，供城市自主選用。

嘉興市全面取消限購限售

同時，再有地方政府全面取消限購限售，浙江嘉興市住建局昨發布21條新政，明確支持居民家庭的剛性和改善性合理住房需求，取消行政限制性措施，包括不再限制購房套數；所有商品住房（含原限售房屋）不再限制轉讓；因申領人才購房補貼需限制交易的房屋不在執行範圍內，參照相關人才政策要求執行。該市又將指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，以滿足居民家庭貸款購買首套普通自住房和改善性普通自住房的信貸需求。

此外，內地財政部則發布延續實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告，自2024年1月1日至2025年12月31日，對出售自有住房並在出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。財政部在另一份公告中表示，繼續實施公共租賃住房稅收優惠政策，執行至2025年12月31日。