交行房企不良貸率急升 指碧桂園佔業務小

交行半年純利增4.5%

劉建軍表示，現在部分高槓桿、高周轉的房地產企業仍在風險出清，風險防控仍然較為嚴峻，不過交行房企貸款結構較佳，信貸資產主要集中在長三角、京津冀、粵港澳等有產業支持、人口集中的核心城市。他認為雖然房地產企業資金緊張，銷售改善非能立即改變，不過隨着政策支持落實，房企相關風險繼續可控。截至上半年末，交行整體不良貸款率1.35%，按年下跌0.11個百分點，他指除了個別房地產項目出現問題，該行總體資產質量可控。

交行淨利息收入和淨手續費收入皆按年下跌，不過交易活動淨收益按年上升77.19%至176.37億元，支持交行盈利增長，主要來自投資公允值正面變動，與其他大行有所不同。市場一般認為銀行交易收入難以持續，不過行長劉珺指因為他們把握市場前瞻，在投資和交易作相關部署，而不是簡單地來自息差收入。他又指利率中樞不斷下移，過去以貸款量補回貸息下跌需要作出改變，而是穩定低成本負債基礎。

此外，招商銀行（3968）上半年純利按年上升9.12%至757.52億元，主要由信用減值損失，按年減少25.12%至310.59億元帶動，撥備前營業利潤按年跌2.51%至1205.37億元。期內淨利息收入按年上升1.21%至1089.96億元，淨利息收益率按年收窄0.21個百分點。

招行財富管理收入跌一成

招行財富管理表現過去在內銀中相當突出，不過今年上半年財富管理手續費及佣金收入按年下跌10.21%至169.46億元，主要受理財產品、基金銷售和信託業務下跌影響，整體淨手續費收入按年下跌11.82%。