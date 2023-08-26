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經濟

大摩唱淡恒指 3個月兩降目標價 高盛下調中資股盈測 降MSCI港指數目標7％

【明報專訊】兩大美資大行紛因應內地經濟增長放緩，下調內地、本港及亞太地區股市指數，當中摩根士丹利把恒生指數至明年6月目標價大削14%，至18,500點（見表），比昨天收報17,956點的潛在升幅收窄至約3%，是該行3個月內第二次下調內地與本港主要指數目標。高盛亦將12個月MSCI香港指數目標價降約7%，至13,800點。

摩根士丹利發表報告，因應早前把今年中國GDP預測下調0.3個百分點，至4.7%，而明年增速由4.5%降至4.7%外，還考慮到地產行業、地方政府債務、通縮，以及刺激經濟措施等憂慮，加大企業的盈利壓力，故預期MSCI中國指數的每股盈利於今年僅增長2%，而明年預測增長12%。

恒指最熊目標價

大摩看12200點

按基本情况，直至明年6月，大摩將MSCI中國指數目標價由70點調低至60點，降幅約14%，同時把恒生指數目標價由21,500點降至18,500點，而國企指數亦被調低約12%，至6450點，與昨天收報6175點比較，潛在升幅降至約4.5%，滬深300指數被調低約13.4%，至4000點。大摩更預測，以最熊情况，恒指目標價由14,300點調低14.7%，至12,200點，而在最牛情况，恒指目標價由23,300點調低至21,400點。至於MSCI中國指數的最熊及最牛的預測也分別調低至40點和70點。

高盛：中國股市已見底

需刺激政策助反彈

另外，考慮到內地房地產市場情况，潛在負面影響蔓延至地產行業的供應鏈，影響實體經濟和金融市場，高盛把MSCI中國指數的盈利增長預測由14%下調3個百分點，至11%，因而將該指數未來12個月目標價由70點調低至67點，降幅約4.3%，但認為中國股市已見底，若果刺激經濟政策力度顯現，或有助股市反彈。

受內地市場影響

指港零售房地產受挑戰

高盛表示，其他國家及地區亦受中國市場影響，香港房地產業及零售行業面對挑戰，故將MSCI香港指數今年盈利增長預測由11%下調至8%，明年盈利預測增長則維持11%，而該指數於未來12個月目標價由14,800點調低至13,800點，減幅6.8%。至於MSCI澳洲指數今年盈利增長預測由持平調低至倒退8%，因為當地礦業受壓，該指數未來12個月目標價也被調低約7.9%，至7000點。

明報記者

相關字詞﹕高盛 摩根士丹利

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