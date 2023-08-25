希慎銅鑼灣利園推逾9萬張現金券吸客

顧客若選用指定信用卡購買Power Up商戶電子現金券，購買滿指定金額更可尊享加碼優惠，如購買現金券滿500元，即可獲額外100元利園區電子購物禮券；消費淨值滿1000元，即可獲額外200元利園區電子購物禮券，而Lee Garden Club會員亦可於hy!網上平台以積分作即時折扣使用及賺取會員積分。

領展推「賞」旅行換領活動

此外，領展（0823）聯乘來自日本京都的人氣品牌SOU．SOU，推出分分鐘「賞」旅行換領活動，即日起至10月底，顧客下載「Link Up」手機應用程式及註冊成為會員，在旗下指定商場或街市消費滿50元，可兌換電子印花1個，會員儲滿指定數量電子印花，可於禮品換領日期內換取「SOU．SOU x Link」禮品一份，包括限定和風行李箱及旅行袋收納套裝，禮品總數量2460份，先到先得，換完即止。