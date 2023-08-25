明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

磁帶大王蝕沽中環中心15個車位

【明報專訊】接連放售物業的資深投資者「磁帶大王」陳秉志，昨日突放售中環中心35個車位，售價由438萬至550萬元，並即日蝕沽15個車位，套現逾7000萬元。據悉，陳秉志持有中環中心35個車位，位於B1至B3層，售價最低車位位於B3層一律438萬元，B2層車位售價由468萬至488萬元，另B1層一律550萬元，該批車位總值約1.7億至1.8億元。值得留意，陳氏2017年購入中環中心共7層樓面，按比例配售35個車位，當時購入價介乎500萬至600萬元，現放售較6年前平均購入價最少低逾一成。

部分同層車位較年初低約百萬

市場消息稱，目前中環中心車位不設限制，非該廈業主或租戶均可租用，月租約7200元。翻查資料，今年2月曾錄車位成交，位於B3層，成交價538萬元，現時陳氏同層車位的放售價為438萬元，即較對上成交價低約100萬元或19%。

除陳秉志外，科達地產湯君明亦放售物業。中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，屯門鳴琴路99號寶田商場，另連同62個露天泊車位一併以現狀形式放售，總樓面約89,437方呎，業主叫價8.8億元，呎價9839元。商場每月租金收入約260萬元，因仍有商舖尚在洽租，預計悉數舖位租出，每月租金收入可達300萬元。若以意向價成交，買家可享回報約4厘。

科達湯君明8.8億放售屯門寶田商場

翻查資料，湯君明2016年4月以4.37億元向領展（0823）購入寶田商場，去年底起低調放售，當時叫價9億元，現時放售價較去年底減少2000萬元或約2%，若成功以意向價出售，持貨約7年，帳面獲利約4.43億元或約1倍。另萊斯物業高級客戶董事古海梅表示，觀塘鴻圖道1號高層相連單位，面積2164方呎，約1920萬元連租約易手，呎價約8872元。原業主2018年1735萬元購入，持貨約5年，帳面獲利185萬元或約11%。

相關字詞﹕湯君明 中環中心 陳秉志 磁帶大王

上 / 下一篇新聞

美團次季經調整盈利飈2.7倍 勝預期 賺76億創季度新高 收入按年升逾三成
美團次季經調整盈利飈2.7倍 勝預期 賺76億創季度新高 收入按年升逾三成
網易次季多賺56％ 季息10.5美仙增46％
網易次季多賺56％ 季息10.5美仙增46％
科網領軍 恒指彈366點重上18000
科網領軍 恒指彈366點重上18000
途虎養車 通過港上市聆訊
途虎養車 通過港上市聆訊
港出口連跌15月 7月挫9.1%遜預期
港出口連跌15月 7月挫9.1%遜預期
東亞中期多賺76% 派息倍增
東亞中期多賺76% 派息倍增
友邦上半年新業務價值增長37% 勝預期 受惠內地客重臨 港市場錄逾1倍升幅
友邦上半年新業務價值增長37% 勝預期 受惠內地客重臨 港市場錄逾1倍升幅
恒安半年少賺4% 中期息每股0.7元
恒安半年少賺4% 中期息每股0.7元
金管局：代幣化綠色債券交收縮短至「T+1」
金管局：代幣化綠色債券交收縮短至「T+1」
瑞聲科技中期少賺57% 不派息
瑞聲科技中期少賺57% 不派息
中壽料下半年保費 增長放緩
中壽料下半年保費 增長放緩
建行：減息對下半年淨息差影響較小
建行：減息對下半年淨息差影響較小
Nvidia次季收入倍升 遠勝預期 展望本季收入增至160億美元
Nvidia次季收入倍升 遠勝預期 展望本季收入增至160億美元
Subway落實賣盤 Roark出價749億
Subway落實賣盤 Roark出價749億
越南互聯網初創VNG申美IPO 擬集資1.5億美元
越南互聯網初創VNG申美IPO 擬集資1.5億美元
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
徐風：港免費電視行業難翻身 TVB暫無憧憬
徐風：港免費電視行業難翻身 TVB暫無憧憬
植耀輝：恒指雖反彈難寄厚望
植耀輝：恒指雖反彈難寄厚望
方保僑：以包容關懷 修補世代裂痕
方保僑：以包容關懷 修補世代裂痕
技術取勝：中興通訊或下探22元
技術取勝：中興通訊或下探22元
盧駿匡：恒指應完成「牛二」調整
盧駿匡：恒指應完成「牛二」調整
劉思明：大巿超賣現反彈 美團料跑贏同業
劉思明：大巿超賣現反彈 美團料跑贏同業
周顯：試解釋美股不跌之謎
周顯：試解釋美股不跌之謎
譚新強：如何令BRICS變得更強大？
譚新強：如何令BRICS變得更強大？
湯文亮：不了解香港 才會話樓市爆煲
湯文亮：不了解香港 才會話樓市爆煲
澳洲樓價升幅放緩 庫存低仍看好
澳洲樓價升幅放緩 庫存低仍看好
嘉湖本月均呎失守9000元 6年半新低 一城兩房441萬沽 3年額印鬆綁蝕近三成
嘉湖本月均呎失守9000元 6年半新低 一城兩房441萬沽 3年額印鬆綁蝕近三成
機組人員月租1.28萬 帝御‧星濤1房特色戶
機組人員月租1.28萬 帝御‧星濤1房特色戶
傲玟15伙標準戶下周一起招標
傲玟15伙標準戶下周一起招標
希慎銅鑼灣利園推逾9萬張現金券吸客
希慎銅鑼灣利園推逾9萬張現金券吸客