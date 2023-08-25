傲玟15伙標準戶下周一起招標

早前市場消息指出，本港多家銀行已暫停接受傲玟按揭申請，意味買家或需一筆過形式付款（即Full Pay）入市。項目現餘約380伙或九成餘貨，早前曾開放現樓會所及示範單位供傳媒參觀。

資料顯示，傲玟全盤提供401伙，2019年11月以樓花形式開售，至2021年4月累售28伙，但有9伙現時已經取消交易，即目前售出19伙，平均呎價約2.9萬元。值得留意，發展商去年底被羅兵咸永道會計師事務所接管，目前正由清盤人以金鋑的名義推售單位。賣方曾表示，招標出售餘貨是一個好方法，讓買賣雙方釐定大家認為合理的成交價，避免低於市價成交。

維港滙累沽213伙 內地專才佔75%

另外，內地專才湧入部分新盤，其中信置（0083）、會德豐及嘉華（0173）等合作的西南九龍長沙灣維港滙II及III期已獲批入伙紙。信置執行董事田兆源表示，維港滙項目本年累沽約213伙中，內地專才買家佔約七成半。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目自2021年推出至今累售約1025伙，套現近168億元，當中約600伙已完成收樓程序，I期本月錄得36宗租賃成交，入伙以來則錄逾百宗租賃成交，最高實用呎租約70元。

凱柏峰III今截票 暫收逾2000票

至於明日首輪開售138伙，由信置牽頭發展、樓花期長18個月的將軍澳日出康城凱柏峰III，截至昨晚8時，項目累收逾2000票，超額認購近13.5倍，項目將於今日下午5時截票，明日展開首輪推售。

另外，內房遠洋（3377）旗下旺角單幢盤千望已屆現樓，敲定於周日（27日）新一輪推售21伙，發展商最新提供90日現金付款9.5%折扣（之前為120日付款7.5%），再加一籃子10.5%折扣，一般單位最高折扣為20%；特選單位再有4%折扣（11樓A室、12樓A室，實用面積319方呎1房戶），即最高直減折扣為24%。