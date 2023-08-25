Nvidia次季收入倍升 遠勝預期 展望本季收入增至160億美元

業績遠超預期，Nvidia宣布股票回購規模加碼250億美元，刺激該股周三盤後最多升10%，令行政總裁黃仁勳身家增至461億美元，躋身彭博億萬富豪榜25名內。Nvidia股價周四早段升逾6%至502.66美元創新高，今年迄今股價升2.2倍以上。

回購加碼250億美元 股價續創新高

受Nvidia業績帶動，部分半導體股昨股價上揚，台積電（台：2330）升逾2%，三星電子（韓：005930）升逾1%，ASMPT（0522）升逾5%。不過Nvidia競爭對手超微半導體（美：AMD）及英特爾（美：INTC）早段股價下滑。

Nvidia在10多年前開始推銷供AI開發者使用的Cuda編程語言，奠定了向遊戲開發商等AI業者銷售圖形處理器（GPU）的基礎，如今銷售對象擴大至需要提升運算能力的數據中心。Nvidia的GPU目前為大量AI工具提供運算能力，OpenAI的聊天機械人ChatGPT、Google及微軟等的生成式AI模型，也需要大量A100及H100 GPU等，令其數據中心業務在第二財季的收入按年增長達1.7倍至103.2億美元。

黃仁勳在電話財報會議表示，規模最大的雲計算公司最近已宣布發展基於Nvidia最新AI晶片的「大規模基礎設施」，而其他科技集團也與Nvidia建立合作伙伴關係，「採用生成式AI的競賽已經展開」。

他說，今年至明年的行情已非常清楚，這是長期的行業轉型，已經與領先的雲計算公司及數據中心共同規劃下一代基礎設施。

料明年晶片供應量每季增

Nvidia本身不製造晶片，而是將晶片生產外判給台積電等代工商。Nvidia財務總監Colette Kress預計，明年每季的供應量都會增加。分析師估計，市場對Nvidia的AI晶片需求，超出供應量至少五成，並預期這種供求不平衡現象將在未來數季持續，使其擁有較強的定價能力。Nvidia第二財季調整後的經營利潤率達58%，至少是10年最高水平。

對於美國收緊對華出口的限制，Nvidia表示，從短期來看，更嚴格的出口規定不會對公司財務造成重大損失，因為全球市場對其產品需求強勁。不過從長遠來看，美國若限制對華出口數據中心的GPU，將會使美國半導體行業失去在中國市場發展的機會。

Nvidia已為中國市場開發一款性能較低的晶片，以配合美國的出口限制，其第二財季的中國業務收入，佔數據中心業務整體收入20%至25%，與過往相若。

（綜合報道）

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