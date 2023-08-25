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經濟

金管局：代幣化綠色債券交收縮短至「T+1」

【明報專訊】金管局今年2月協助政府發售8億元的代幣化綠色債券（Evergreen項目），昨發布《香港債券市場代幣化》報告總結相關經驗。金管局助理總裁（外事）許懷志表示，Evergreen項目交收日縮短至「T+1」，以往債券交收日普遍為「T+5」甚至「T+7」，從中提高流動性，將可作為未來同類發行的藍本，吸引更多銀行在港發行債券，並以發行代幣化零售債券為終極目標。

Evergreen項目是全球首批代幣化政府綠色債券，成功使用分布式分類帳技術（DLT）完成一級發行、二級市場交易交收，以及票息派付等流程。

以發行代幣化零售債券為終極目標

報告又提到現有法律及監管制度或要作一定調整，以適應以至促進相關技術應用。金管局將繼續與政府及其他持份者合作，共同解決尚存問題，完善市場生態系統，支持代幣化普及應用。

許懷志稱DLT理論上已可達至「T+0」完成交收，但由於技術較新穎，短期內金管局將繼續維持「T+1」交收日，一旦出現技術問題亦有時間緩衝進行修補。他預期未來將不時通過DLT發行債券，但要讓所有參與者都能應用有一定難度，強調發行代幣化零售債券將是金管局終極目標。

至於DLT應用場景，許懷志相信，將主要集中於債劵，因為技術較為適合結算及資金交收需時較短的產品，貨幣市場基金亦是適合的應用場景，而股票本身的系統已很十分有效率，較難應用於DLT。

相關字詞﹕代幣化綠色債券 分布式分類帳技術 金融管理局 金管局

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