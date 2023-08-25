港出口連跌15月 7月挫9.1%遜預期

輸往內地以外地區跌幅收窄

數據顯示，輸往內地以外的主要地區出口額跌幅均較上月有所收窄，其中輸往美國的出口跌幅由22.1%顯著收窄至5.8%，輸往印度、台灣、日本及新加坡的出口跌幅亦收窄，但韓國跌幅則由12.3%擴至17.4%，而且輸往中國內地的出口則由13.1%擴大至15.2%。同期，大部分主要供應地的進口貨值亦見按年下跌，尤其韓國、台灣和日本等製造半導體和電子設備的地區跌幅較大，分別跌30.3%、19.4%和10.4%。

分析：禁日本水產影響微

佔本港貿易額較大的電子設備相關產品均見下跌，其中「電動機械、儀器和用具及零件」，出口按年跌14.6%，進口跌11.2%；「辦公室機器和自動資料處理儀器」出口按年跌19.0%，進口跌31.3%。

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，受到內地經濟動力疲弱、息率高企及歐美經濟增長前景放緩等因素影響，預料本港全年整體出口跌幅可能介乎5%至10%。對於近日政府宣布禁止日本部分地區水產品進口，大新表示，因為日本貨品進口額佔本港整體進口額僅約5%，當中食品金額亦相對較低，故禁令對本港整體進口影響料輕微。