科網領軍 恒指彈366點重上18000

南水昨日轉為淨流入32.3億元人民幣，結束逾兩周弱勢，滬指及深指亦見回暖，滬指大致持平，深指漲1.0%。北水連續4日淨流入港股，昨日淨買港股44.5億元，其中淨買美團（3690）9.1億元。

南水結束13日連續淨流出

大市氣氛改善，恒指先高開近100點，早段闖萬八關後失守，10時許再試即企穩，隨後愈升愈有，最高見18,272點，收市漲366點或2.1%，收報18,212點，達三連升，已是7月中以來最長升勢。大市交投稍趨活躍，達1015.2億元。科技指數大漲149點或3.7%，收報4158點。

科網股全面上揚，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）反彈逾2%，小米（1810）漲3.4%。受北水祝福，美團績前搶鏡，飈逾7%。京東（9618）則升1.7%。資金大多流入騰訊、美團、阿里巴巴，三隻成交額合共達166.2億元。

被政策困擾的內房股反彈，碧服（6098）、碧桂園（2007）均飈一成，搶佔最佳藍籌頭兩位。世茂（0813）漲10.9%，雅居樂（3383）彈7.6%。藥明生物（2269）上半年純利跌，昨股價倒升8.5%，藍籌股升幅榜中排第四，成交達26.2億元。

時富財富資產管理顧問黎永良認為，多家大行唱淡內地經濟，使港股及A股近日下滑，但跌至低位後往往有基金、機構投資者撈底，令大市反彈。他又稱，目前港股及A股價值嚴重被低估，中美局勢一旦緩和，股市有望回升。