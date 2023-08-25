網易次季多賺56％ 季息10.5美仙增46％

收入遜預期 ADR較港收市跌8％

按業務計，第二季遊戲及相關增值服務淨收入達188億元，按年增3.6%；智能學習網站有道淨收入錄12億元，按年增26.2%；創新及其他業務淨收入則錄21億元，按年增9.9%。雲音樂業務收入按年倒退11.1%至19億元，惟毛利潤卻反升84%見5.25億元，致毛利率由13%大幅擴大至27%。

網易管理層在分析員會議上稱，公司以研發為最優先，今年上半年毛利率改善，原因是自家研發的遊戲毛利率較好，遊戲受歡迎的話會帶動業績，如《蛋仔派對》等，期望未來國內遊戲業務增長加快。網易首席執行官兼董事丁磊表示，中國目前以流動遊戲為主，中國情况不一定符合海外市場的需求，集團在這方面作過很多嘗試，相信很快有收穫的一天。

另外，網易較早涉足人工智能領域，丁磊指由於看到人工智能未來將對產業有很大影響，故公司率先嘗試。管理層補充，人工智能主要用於研發上，公司寫程式、繪圖等都會用上人工智能幫手，如建立遊戲世界觀等，令用戶有非常沉浸的體驗，但強調使用人工智能不是一朝一夕的事，要慢慢嘗試。