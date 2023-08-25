網易次季多賺56％ 季息10.5美仙增46％

【明報專訊】網易（9999）公布6月底止第二季度業績，淨收入按年增長3.7%至240.11億元（人民幣，下同），稍遜預期，期內遊戲業務毛利率錄67.4%，按年增2.5個百分點，帶動整體毛利按年增長11.1%至144億元，純利亦因而升55.8%至82.4億元，勝市場預期。網易表示，自家研發的遊戲毛利率較好，有助推動業績。網易建議每股派季度息10.5美仙，按年增派45.8%，亦比今年首季季度息多派12.9%，合計上半年每股共派19.8美仙。網易績前股價漲3.7%，收報164.6元。美股開市早段其ADR低見96.75美元，較本港收市價跌逾8％。
收入遜預期 ADR較港收市跌8％
按業務計，第二季遊戲及相關增值服務淨收入達188億元，按年增3.6%；智能學習網站有道淨收入錄12億元，按年增26.2%；創新及其他業務淨收入則錄21億元，按年增9.9%。雲音樂業務收入按年倒退11.1%至19億元，惟毛利潤卻反升84%見5.25億元，致毛利率由13%大幅擴大至27%。
網易管理層在分析員會議上稱，公司以研發為最優先，今年上半年毛利率改善，原因是自家研發的遊戲毛利率較好，遊戲受歡迎的話會帶動業績，如《蛋仔派對》等，期望未來國內遊戲業務增長加快。網易首席執行官兼董事丁磊表示，中國目前以流動遊戲為主，中國情况不一定符合海外市場的需求，集團在這方面作過很多嘗試，相信很快有收穫的一天。
另外，網易較早涉足人工智能領域，丁磊指由於看到人工智能未來將對產業有很大影響，故公司率先嘗試。管理層補充，人工智能主要用於研發上，公司寫程式、繪圖等都會用上人工智能幫手，如建立遊戲世界觀等，令用戶有非常沉浸的體驗，但強調使用人工智能不是一朝一夕的事，要慢慢嘗試。