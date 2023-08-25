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經濟

美團次季經調整盈利飈2.7倍 勝預期 賺76億創季度新高 收入按年升逾三成

【明報專訊】美團（3690）昨公布今年第二季業績，期內收入678.65億元（人民幣，下同），按年增33.4%；經調整盈利急增2.7倍至76.6億元（見表），表現大勝市場預期的45億元，亦創上市以來季度盈利新高。美團首席執行官王興預計，今季外賣業務將受宏觀經濟及極端天氣等影響而受壓，線上及線下需求將在未來一兩季後相對平衡。

明報記者 蕭嘉聰

美團股價績前炒上，昨收市報140元，升7.44%，成交58.49億元；ADR昨晚美股開市初段最多升逾6％，較港收市升不足0.2％。美團上季經營溢利為471.3億元，按年由虧轉盈，期內核心本地商業分部收入按年升39.2%至512億元；經營溢利亦增34.8%；新業務收入按年升18.4%至167.65億元，經營虧損為51.93億元，按年收窄23.5%。另外，第二季經營現金流入按年增加18%至109億元，令截至6月底集團手頭現金達270億元，半年增多68億元。

手頭現金半年增68億

美團表示，上季通過加強供應及改善補貼策略滿足消費者日益多樣化的需求，尤其是高客單價及高品質品牌；低價格品牌的供給和需求亦強勁復蘇，期內新入駐商家數量按年增長逾倍，有助擴大商家基數並提高供給質量。美團又稱，隨着線下消費持續復蘇，到店、酒店及旅遊業務上季錄得強勁增長，交易額按年增長超過120%；年活躍商家數及年交易用戶數亦創新高。

王興預期，由於宏觀經濟及極端天氣情况帶來短線阻力，今季食品配送量將會放緩，但仍比其他消費相關行業更具韌力；而線下流量和出行需求持續快速恢復，消費者受抑壓的線下消費需求進一步釋放，亦令外賣業務暫時受壓。

到店酒店及旅遊交易額倍增

此外，由於去年同期外賣訂單量的基數相對較高，因此今季訂單量增長暫時放緩主要受外部因素造成，將通過運營策略捕捉市場需求並刺激復蘇，對食品配送業務的長期增長仍充滿信心。王興預期，線上線下的消費需求或在未來一兩個季度後，恢復至相對正常的水平。

王興：對本地商業服務有信心

到店、酒店及旅遊業務方面，王興相信到店業務的市場仍有強勁的增長潛力，又指對今季的本地商業服務有信心，認為平台已成為後疫情時代商家獲取新客戶、發展業務的重要渠道，將繼續加強運營和服務，幫助商家發展業務。他預期，到店及酒旅業務總交易額（GTV）及收入將保持強勁按年增長，集團已開展一系列營銷活動，推動消費者儲備優惠券。

相關字詞﹕宏觀經濟 美團 旅遊業 王興 後疫情時代 極端天氣

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