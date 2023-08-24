徐風：快手嗶哩嗶哩仍具增長空間

嗶哩嗶哩第二季度毛利大增近51%

不過，在部分更細分的內地科網行業，似乎仍有一些增長空間，例如互聯網視頻及直播類平台，快手（1024）及嗶哩嗶哩（9626）都是該行業中的龍頭企業。兩家公司業績表現不俗，其中嗶哩嗶哩第二季度收入按年增加4.1%，至103.7億元（人民幣，下同），而毛利大幅增加近51%，至23.3億元，錄得經調整虧損19.9億元，較去年同期的36.2億元虧損，減少約45%。

值得注意的是，嗶哩嗶哩的直播收入按年增長23%，而廣告收入則有29%的上升，至28億元，而日活躍用戶（DAU）更按年增加 17%至超過9500萬。上述數據可以反映，內地互聯網用戶習慣及喜好的轉變，由數年前較為集中遊戲及即時通訊應用程式，到現時卻側重於互聯網長短視頻及直播，而更多人觀看視頻，也吸引廣告商更願意投放廣告於這些平台上，令視頻平台的收入上升，反之「老大哥」騰訊的遊戲及增值業務，收入增長則仍面對挑戰。

雖然嗶哩嗶哩的收入有增長，而且虧損明顯收窄，但在資金成本高企，以及股市低迷的情况下，投資者的要求更高更保守，畢竟嗶哩嗶哩仍未扭虧為盈，需持續「燒錢」營運，因此業績公布後股價暫未見任何支持。

至於營運規模比嗶哩嗶哩更大的快手，第二季度業績表現更為可人，其中收入按年大幅增加近28%至277.4億元，毛利更升約43%至129.3億元，經調整利潤更按年扭虧為盈，由去年同期蝕13.1億元，到今年第二季賺26.9億元，證明短視頻及直播平台，最終可以成為自給自足的互聯網業務。

與嗶哩嗶哩相似，快手今年第二季的DAU，由去年同期的3.47億，增加8.2%至3.76億，每位日活躍用戶平均使用時長為117.2分鐘，每用戶營銷服務收入則由去年第二季的31.7元，大幅增加超過兩成，至38.2元。電商商品交易總額更增加超過三成，至2655億元。

這些數據同樣反映內地互聯網用戶使用習慣出現變化，更多人願意透過短視頻廣告、直播帶貨等方法購物，令這些平台更被廣告主留意，最終令快手及嗶哩嗶哩的業務收入，在內地經濟放緩下仍有可觀的升幅。

快手次季用戶營銷服務收入增加逾兩成

另一方面，幾乎所有內地互聯網企業，上季都在持續控制成本，快手及嗶哩嗶哩也不例外。

因此，當收入上升，毛利增加，同時控制成本，純利就會大幅上升。與其他大型互聯網企業產品及應用程式活躍用戶數目增長放緩甚至倒退的情况不同。這兩家公司即使削減營運及推廣成本，客戶及收入增長仍未見出現明顯影響，反映直播及短視頻行業似乎是目前內地互聯網行業的「風口」，用戶自然流入，值得投資者留意。

[徐風 隨風投資]