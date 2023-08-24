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經濟
國際金融

旅遊業復蘇 日本酒店業投資急增

【明報專訊】受惠於中國等地遊客回歸，日本旅遊業迅速復蘇，帶動日本酒店行業的投資急增。根據MSCI Real Assets的數據，包括高盛、美國私募基金巨擘KKR及黑石（Blackstone） 在內的外國投資者，今年迄今為日本的酒店交易合共斥資約20億美元，投資額超越去年全年的14億美元，是亞洲商業地產各領域中最高。

外資斥20億美元 超去年全年

遊客對住宿的強勁需求及不斷上漲的物價，為酒店投資創造理想環境。由於酒店能按市場供求實時調整房租，令酒店行業的回報，較租金可能被鎖定多年的住宅、寫字樓或倉庫更具吸引力。根據房地產數據提供商CoStar的數據，日本的遊客數量及酒店入住率，仍低於2019年疫情爆發前水平，但今年上半年的每天平均酒店房價，已較2019年上半年高出16%。

黑石的日本不動產部門早前表示，酒店是收購清單的首選。由高盛資產管理、阿布扎比投資局（ADIA）及新加坡SC Capital Partners組成的財團，上月以大約9億美元，收購了一個由27家度假酒店組成的資產組合。此外，加拿大私募股權公司BentallGreenOak今夏亦同意收購福岡的麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）。

（綜合報道）

[國際金融]

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