旅遊業復蘇 日本酒店業投資急增

外資斥20億美元 超去年全年

遊客對住宿的強勁需求及不斷上漲的物價，為酒店投資創造理想環境。由於酒店能按市場供求實時調整房租，令酒店行業的回報，較租金可能被鎖定多年的住宅、寫字樓或倉庫更具吸引力。根據房地產數據提供商CoStar的數據，日本的遊客數量及酒店入住率，仍低於2019年疫情爆發前水平，但今年上半年的每天平均酒店房價，已較2019年上半年高出16%。

黑石的日本不動產部門早前表示，酒店是收購清單的首選。由高盛資產管理、阿布扎比投資局（ADIA）及新加坡SC Capital Partners組成的財團，上月以大約9億美元，收購了一個由27家度假酒店組成的資產組合。此外，加拿大私募股權公司BentallGreenOak今夏亦同意收購福岡的麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton）。

（綜合報道）

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