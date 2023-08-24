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經濟
國際金融

Nike連跌9日 市值蒸發逾千億 受累中國市場弱庫存增等因素夾擊

【明報專訊】市場憂慮Nike（美：NKE）在中國市場銷售持續疲軟，且庫存居高不下，加上主要零售商受店舖盜竊增加等影響而下調盈利展望，Nike周三早段股價挫逾4%。截至周二，Nike股價已連續9個交易日下跌，創Nike自1980年12月上市以來最長跌浪。此輪股價下滑，已令其市值蒸發近130億美元（約1014億港元）。市場憂慮整個運動服裝行業的盈利能力，Adidas（德：ADS）股價午夜前跌近4%。市場等待周三收市後，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）公布業績，美股三大指數早段向上，納指升逾1%。

Nike早段沽壓加劇，部分由於其主要客戶——Dick's Sporting Goods Inc.（美：DKS），在截至7月29日的第二財季，利潤按年大跌23%，並下調全年盈利展望。該公司將下調盈利預測的原因，歸咎於大幅減價清理戶外產品的過剩庫存，以及店舖盜竊加劇。DKS股價自周一已下挫超過兩成。

對於Nike的前景，投資機構Miller Tabak+Co. 首席市場策略師Matt Maley稱，投資者意識到中國經濟增長將會放緩，且政府不會像以往那樣刺激經濟。今年7月，中國社會消費品零售總額按年增長2.5%，低於市場預期的4%增幅。此外，自Nike、Adidas等外國品牌自兩年前抵制新疆棉後，其銷售在中國市場相對轉弱。

美8月綜合PMI初值遜預期

面對美聯儲持續加息，雖然美國整體經濟活動仍維持在擴張水平，但擴張幅度放慢。美國8月服務業採購經理指數（PMI）初值下滑至51，擴張幅度連續第3個月放慢。美國8月綜合PMI初值亦降至50.4，低於分析師預期的52。隨着製造業活動連續4個月收縮，且服務業增長放緩，美國整體經濟活動錄得2月以來最輕微的擴張。

歐元區整體經濟活動則繼續收縮，8月綜合PMI初值進一步降至47，連續3個月處於50榮枯線以下，收縮幅度是2020年11月以來最嚴重。

若剔除新冠疫情初期的經濟活動收縮數據，歐元區8月的整體經濟活動收縮幅度，是2013年4月以來最大。

歐元區綜合PMI連續3個月收縮

歐元區8月服務業PMI初值，降至48.3的榮枯線以下水平，是30個月來最差的表現。歐元區8月製造業PMI初值雖回升至43.7，但繼續處於收縮狀態。市場人士按PMI數據估計，歐元區第三季GDP將按季收縮0.2%。交易員最新估計，歐洲央行9月加息0.25厘的概率只有40%，低於數據公布前的55%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕歐元區 美國 採購經理指數（PMI） 店舖盜竊 庫存 中國

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