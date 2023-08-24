IWG今年增4共享工作間 涉近7萬呎

伙希慎番禺開設3萬呎共享工作間

IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示，隨着混合辦公的新工作模式，加上部分企業縮小規模，企業對選擇靈活辦公空間需求仍持續。他分析，預計5年內全球有超過一半的在職人士將不再在單一地點工作，料將成世界各地常見的現象，包括大灣區和香港在內的任何地區及城市。他又期望，集團目標於明年在全球增設1000個據點。

Paul MacAndrew又稱，今年在港已開設4個新據點，涉6.66萬方呎，分別銅鑼灣禮頓中心（約1.5萬方呎）、灣仔告士打道60號（約8200方呎），以及旺角新世紀廣場（約2.22萬方呎），以及鰂魚涌英皇道K11 ATELIER（約2.12萬方呎），K11 ATELIER以HQ品牌營運，而IWG在香港的版圖，共有5個營運品牌，分別為Signature、Spaces、Regus、OpenOffice和HQ，共21個據點，當中15個據點在港島區，餘下6個據點在九龍區，另亦物色新界區據點。資料顯示，HQ位於K11 ATELIER的共享工作空間，位於該廈5樓佔地約2.12萬方呎，設30個流動辦公桌、3間會議室，另設有大小不一的辦公室，最高可容納50人。