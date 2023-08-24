明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

信和商場送萬張美酒換領券 激活夜經濟

【明報專訊】為響應港府推動夜經濟，信和集團商場將送出1萬張美酒換領券，帶旺夜市氣氛，旗下各大商場將推出中秋節活動，鼓勵顧客晚上8時後消費；其中荃灣荃新天地將於9月29至10月2日推出「中秋市集啤一啤」活動，其間將設有「夜市消費賞」，顧客憑晚上8時後，於場內商戶單一消費滿500元或以上的有效發票，即可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯。

此外，尖東尖沙咀中心及帝國中心，亦於9月28日至10月8日期間，推出「Dusk Dining Delights」，顧客晚上8時後餐飲消費滿300元，可換領價值50元的尖東美食里飲品券，可在酒吧換領啤酒或雞尾酒1杯。至於尖沙嘴中港城將於9月16日至29日期間設有中秋市集，屆時將售賣多款應節貨品；而於9月29日（中秋節正日），中港城、尖沙咀中心及帝國中心將會向晚市顧客派發燈籠，帶旺節日氣氛。

另外，9月28日至10月2日期間，信和商場將在高鐵站、巴士站派發尖東美食里飲品券，邀請旅客到尖東美食里免費品嘗美酒，並欣賞維港夜景，刺激夜市經濟。另集團跨商場獎賞計劃S+ REWARDS將於9月4日至29日期間推出「中秋享禮饌」換領活動，屆時將提供逾30款中秋佳節美食。

相關字詞﹕美酒換領券 夜經濟 荃新天地 帝國中心 尖沙咀中心 信和集團

上 / 下一篇新聞