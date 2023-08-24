明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

ETF沽空率大增 港交所：購買需求旺盛

【明報專訊】近月部分在港上市的ETF沽空比率大升，市場對此或有憂慮。港交所（0388）發表文章表示，ETF沽空比率偏高其實可以解讀為市場情緒正面、投資者購買ETF需求旺盛。沽空動作實際是莊家為提供流動性而產生的正常市場操作，透過沽空ETF以滿足二級市場的購買需求。

稱莊家沽空ETF交貨 屬正常操作

港交所解釋，由於莊家在提供市場流動性的過程中須承受ETF價格下跌的風險，一般很少保留ETF單位作為存貨。當投資者對ETF的需求上升時，莊家可於日間交易時段在二級市場沽空ETF單位，然後在一級市場創建新的ETF單位，以補回其日終短倉。

文章舉例，於7月19日，香港ETF市場成交額高達361億元，其中，成交量最大的ETF，盈富基金（2800）的成交額亦創新高，達到198億元。而當日該ETF沽空比率亦升至77%，其中莊家沽空活動佔大比數。ETF沽空活動增加，反映市場上的購買需求上升。港交所強調，儘管成交量大增，但盈富基金在當日的買賣差價維持狹窄，證明莊家的沽空活動有助維持ETF市場平穩運作。

證監會早前於今年上半年的回顧研究中亦有提及，交易所買賣產品（ETP）的交易活動呈上升趨勢，一些交易日出現較高的賣空比率，部分原因是ETP的南向淨買入有所增加。莊家在北水資金對交易所買賣產品有強勁需求時，或需進行賣空以向市場提供流動性。

上 / 下一篇新聞