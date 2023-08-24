金融界紛籲《施政報告》撤股票印花稅

分析師協會：參考A股單向徵稅

政府兩年前上調印花稅三成，香港股票分析師協會指出，加稅嚴重打擊本地證券市場交投量活躍度及從業員生存空間，由加稅至今停業券商共有76家，超過加稅前一年度的21家。該會促政府調整或取消股票印花稅，或考慮參考A股實行單向印花稅。

該會引述證監會數據指出，2022年度所有聯交所參與者的收入較2021年的274億元大幅下降80%至56億元。同時，股票交易成本的增加，會影響到特別是短線投資者、長短倉策略基金、程序交易者等交易較頻繁的人士的交易意願。因此其呼籲政府調整或取消股票印花稅，以鼓勵更多投資者入市持貨。

此外，該會建議加快公布再落實已暫停8年的「資本投資者入境計劃」，並建議引導資金投資中小微企及創科企業等領域，亦建議提高投資門檻多元化投資。同時提議以封閉式投資在香港成立家族辦公室，防資金外流等。

香港證券及期貨專業總會於早前以公開信回應施政報告諮詢，指自增加股票印花稅後，嚴重打擊香港證券市場交投量及從業員生存空間，證券業是香港重要四大支柱之一，影響到香港整體的發展，並認為財政司長似乎忽視相關的影響，要求撤銷股票印花稅。