金融界紛籲《施政報告》撤股票印花稅

【明報專訊】特首李家超正就《施政報告》進行諮詢，多個證券業團體，包括香港股票分析師協會及香港證券及期貨專業總會先後發表意見及建議，都衝着兩年前加徵印花稅而來，要求優化、下調甚至取消股票印花稅。
分析師協會：參考A股單向徵稅
政府兩年前上調印花稅三成，香港股票分析師協會指出，加稅嚴重打擊本地證券市場交投量活躍度及從業員生存空間，由加稅至今停業券商共有76家，超過加稅前一年度的21家。該會促政府調整或取消股票印花稅，或考慮參考A股實行單向印花稅。
該會引述證監會數據指出，2022年度所有聯交所參與者的收入較2021年的274億元大幅下降80%至56億元。同時，股票交易成本的增加，會影響到特別是短線投資者、長短倉策略基金、程序交易者等交易較頻繁的人士的交易意願。因此其呼籲政府調整或取消股票印花稅，以鼓勵更多投資者入市持貨。
此外，該會建議加快公布再落實已暫停8年的「資本投資者入境計劃」，並建議引導資金投資中小微企及創科企業等領域，亦建議提高投資門檻多元化投資。同時提議以封閉式投資在香港成立家族辦公室，防資金外流等。
香港證券及期貨專業總會於早前以公開信回應施政報告諮詢，指自增加股票印花稅後，嚴重打擊香港證券市場交投量及從業員生存空間，證券業是香港重要四大支柱之一，影響到香港整體的發展，並認為財政司長似乎忽視相關的影響，要求撤銷股票印花稅。