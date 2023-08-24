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經濟

大新銀行中期多賺1.1% 派息11仙

【明報專訊】大新銀行（2356）公布，截至6月底，中期多賺1.1%至11.11億元，中期股息增派10%至0.11元。當中，信貸減值虧損大減48.6%至1.56億元，惟投資重慶銀行的減值虧損按年增66.9%至2.32億元。

內房風險敞口佔總資產1.5%

內房近月再爆出債務問題，大新銀行首席財務總監周志良表示，內房敞口佔總資產1.5%，而對碧桂園（2007）的風險敞口「微不足道」，僅佔0.15%，有關減值準備對銀行資本充足率並無任何影響。

該行期內淨利息收入升12.3%至22.69億元；淨息差由去年同期的1.74%升至1.93%；淨服務費及佣金收入跌21.6%至3.77億元，主要由於投資及證券交易收入減少，以及由於與泰禾訂立的分銷協議於去年下半年終止，因而並無銀行保險費收入之攤分入帳所致。母企大新金融（0440）中期則多賺9.4%至9.21億元，中期股息0.36元，按年增9.1%。

大新銀行董事總經理兼行政總裁王祖興提到，雖然重慶銀行的投資減值撥備支出較高，但投資帳面值仍較成本高，目前並無減持或出售重慶銀行的計劃。

無減持或出售重慶銀行計劃

貸款市場方面，上半年貸款需求依然疲弱，較去年底僅升2%，王祖興預期下半年處於平穩水平，有望本港經濟改善，以及消費增長帶動市佔較大的個人貸款業務。隨上半年利率向上，銀行淨息差亦有所受惠，料息口將維持高水平一段長時間，料下半年淨息差或有微升。此外，大新繼與泰禾終止分銷協議後，已與永明金融訂立新的銀行保險安排，王祖興指初步反應鼓舞，希望費用收入有平穩增長。

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