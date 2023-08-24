泰Big C購阿布泰 作價不超6700萬 集團擬最快第4季泰港雙重上市

明報記者 蕭嘉聰

根據BJC的公布，其將收購阿布泰旗下總部、倉庫、23間分店及1間限定店，以及有形及無形資產等。《南華早報》報道，Big C將透過收購「阿布泰」下月進軍香港市場，Aswin就預告，計劃未來三年內投資1.58億港元，每年開設25間店舖，至2026年底店舖數目增至99間，並增聘500多名員工。

計劃未來3年店舖增至99間

報道提到，Aswin曾與財政司長陳茂波及港交所（0388）行政總裁歐冠昇見面，討論Big C的上市計劃。他表示，集團信任香港的增長潛力，即使疫情期間曾面對一定挑戰，不過已快速復蘇，而香港亦是亞洲領先的金融中心，可從中連接東南亞與內地市場。

港府與港交所近期一直大力推動外國公司來港上市，除中東的石油巨企外，東南亞企業亦為吸納的主要對象。外國上市公司早前落實納港股通，而恒指公司亦已宣告外國公司符合納入恒指資格，都成為港股市場吸引外國公司來港IPO的賣點。

在港上市冀加強與內地聯繫

Aswin未有回應IPO的目標集資額，不過市場早前傳出最終集資額可達10億美元（約78億港元）。他認為，在港上市將有助未來與港其他上市公司合作，香港交投活躍及面向內地和全球投資者，成為本地市場以外上市的理想地點，在港上市亦可加強Big C與內地的聯繫。

Big C於1993年由泰國零售集團Central Group創立，2012年在泰國證券交易所上市，其後被泰國富豪蘇旭明（Charoen Sirivadhanabhakdi）家族收購，2017年退市，Big C亦納入在泰國上市的BJC旗下。

阿布泰由香港海關前關員林景楠及其泰籍妻子於2015年創辦，林景楠曾於2020年參加民主派新界東初選，不過今年2月初民主派初選47人案開審，林景楠擔任控方證人。綜合過去報道，阿布泰今年曾有5間分店自2月起遭業主追租，涉及金額約129萬元。