官媒重提「房住不炒」 指定位不會改

【明報專訊】在今年7月中央政治局會議中，當時會議通告僅提及「適時調整優化房地產政策」，首次不提「住房不炒」。不過昨日國務院旗下官方媒體《經濟日報》發文，並以《「房住不炒」定位不會改變》為題，指坊間有人覺得當前房地產市場供求關系發生重大變化，再提「房住不炒」已不合時宜。但「房住不炒」定位仍然要堅持，沒有過時。因為中國房地產市場分化明顯，在一些熱點城市，供不應求的情况依然存在，一旦炒作房價重來，又可能重走過度依賴房地產的老路，對經濟社會發展會產生不利影響。
《經濟日報》指，「房住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。房地產是國民經濟的支柱產業，這是客觀事實。不能誇大其作用，像過去一樣對這一行業存在過度依賴的傾向；也不能輕視其在宏觀經濟中的作用、對上下游產業的帶動作用。
稱熱點城市仍供不應求
文章又強調房地產市場支柱地位和對宏觀經濟的作用，不是重走過度依賴房地產市場、房價過快上漲的老路，不代表房價又要過快上漲。當前出台的一系列助力市場企穩回升的政策，是為了促進市場平穩健康發展。
文章提到，2022年房地產業增加值佔GDP的6.1%。與房地產業有密切關係的建築業，2022年增加值佔GDP的6.9%。把兩個支柱產業穩住，對穩定經濟大盤有重要意義。房地產的相關貸款佔銀行信貸的40%，房地產的相關收入佔地方綜合財力的50%，居民財富60%在住房上，可謂牽一發動全身。房地產業對原材料供應、家具家裝等上下游產業以及就業的帶動作用也都非常突出。因此，促進房地產市場平穩健康發展十分必要。