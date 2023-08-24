官媒重提「房住不炒」 指定位不會改

《經濟日報》指，「房住不炒」是促進房地產市場平穩健康發展一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。房地產是國民經濟的支柱產業，這是客觀事實。不能誇大其作用，像過去一樣對這一行業存在過度依賴的傾向；也不能輕視其在宏觀經濟中的作用、對上下游產業的帶動作用。

稱熱點城市仍供不應求

文章又強調房地產市場支柱地位和對宏觀經濟的作用，不是重走過度依賴房地產市場、房價過快上漲的老路，不代表房價又要過快上漲。當前出台的一系列助力市場企穩回升的政策，是為了促進市場平穩健康發展。

文章提到，2022年房地產業增加值佔GDP的6.1%。與房地產業有密切關係的建築業，2022年增加值佔GDP的6.9%。把兩個支柱產業穩住，對穩定經濟大盤有重要意義。房地產的相關貸款佔銀行信貸的40%，房地產的相關收入佔地方綜合財力的50%，居民財富60%在住房上，可謂牽一發動全身。房地產業對原材料供應、家具家裝等上下游產業以及就業的帶動作用也都非常突出。因此，促進房地產市場平穩健康發展十分必要。