標普下調美5地區銀行評級

標普的報告指出，銀行業的經營環境嚴峻，利率大幅上升為很多美國銀行的資金和流動性帶來壓力，只要美聯儲繼續採取「量化緊縮」措施，銀行持有的存款仍會繼續下降。

同時對多家銀行發負面展望

標普又將River City Bank和S&T Bank的評級展望下調至負面，並表示在檢討後對Zions Bancorp的展望維持負面。穆迪此前亦下調了多家中、小型銀行的評級，並表示正重新評估紐約梅隆（New York Mellon）、道富（State Street Corp）等大型銀行的信評。

美國銀行股昨早段普遍受壓，美股三大指數個別發展。明年有投票權的里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）昨表示，美聯儲需捍衛2%的通脹目標，以維護美聯儲的信譽。他表示，就算美國出現衰退，也不會太嚴重，而美聯儲將盡量避免受短期市場波動的影響。巴爾金發言前，諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）支持將通脹目標上調至3%，指目前多數衡量潛在通脹的指標都在3%左右。

（綜合報道）

[國際金融]