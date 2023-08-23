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經濟
國際金融

安謀招股書披露季度少賺五成 警告過度依賴中國市場 面臨風險

【明報專訊】軟銀集團（日：9984）旗下的晶片設計公司安謀（Arm），向美國證交會（SEC）提交首次公開募股（IPO）文件，有望成為今年規模最大的IPO。不過其初步招股說明書披露，在智能手機需求轉弱之際，這家幾乎壟斷智能手機晶片市場的晶片設計公司，在截至6月底的季度利潤按年大跌超過50%至1.05億美元。安謀又警告其業務過度集中於中國市場，恐中美關係愈趨緊張之際，其中國業務可能面臨風險。

與投資者會面後，安謀定於下月在納斯達克上市。在330頁招股說明書當中，安謀有3500多字描繪中國市場風險。根據安謀披露的數據，中國市場收入足足佔其整體收入四分之一，因此「特別容易受到中國相關的經濟和政治風險影響」。安謀面對的其他風險還包括：中國經濟下滑、中國與英美政治緊張形勢升溫，以及有可能完全失去對中國子公司的控制。

指或失對中國子公司控制

安謀大部分中國業務，是通過名為Arm Technology China（安謀中國）的獨立部門營運。該部門又是安謀最大單一客戶，佔其年銷售額24%。但安謀及其母企軟銀集團，並不控制該業務。軟銀僅持有安謀中國約48%股份，其餘由中國投資者持有，包括安謀中國前CEO吳雄昂控制的相關實體。吳雄昂因涉及利益衝突，於2020年被解僱。招股說明書稱，安謀中國的長期權鬥，仍存在領導層變動的風險，並可能影響地區業務營運。

安謀承認，要依賴與安謀中國的商業關係進入中國市場。若這種商業關係受損，安謀在中國市場的競爭力可能受到重大影響。此外，美國及其盟友限制中國獲取先進技術，也侵蝕安謀在中國市場的銷售。安謀目前只能在中國銷售低性能的晶片架構。

安謀上一財年在中國的專利費收入增長放緩，並警告未來在中國的專利收入可能進一步受挫。彭博社指出，IPO文件顯示，安謀在中美科技戰及行業晶片去庫存的影響下變得脆弱。此外，與安謀中國的「不穩定關係」，也為安謀未來盈利帶來風險。

5個最大客戶 貢獻57%年收入

安謀主要客戶蘋果，每年亦有近20%收入來自中國市場。此外，高通和聯發科大量基於安謀架構的晶片，也是賣給中國智能手機製造商。包括安謀中國在內的5個最大客戶，為安謀貢獻57%年收入。雖然中國業務存在風險，但安謀押注人工智能（AI）投資熱潮可令其IPO受惠。IPO文件稱，基於安謀技術的晶片，已在數以十億部智能手機、相機及汽車等設備進行AI任務，未來安謀的技術將更專注於AI領域。

安謀主要向智能手機、個人電腦、電視機、伺服器、汽車及網絡設備等提供晶片架構。安謀預期，此市場的規模將每年擴張7%，隨着晶片設計的成本和複雜性增加，其專利費可望提升。

軟銀已從旗下願景基金購入尚未直接持有的25%安謀股權，這項交易使安謀的估值增至略高於640億美元，較軟銀2016年收購安謀的成本高出1倍。彭博社指安謀爭取在IPO籌集80億至100億美元，但目標有可能降低。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕軟銀集團（SoftBank） 人工智能（AI） 中美科技戰 風險 中國 安謀（Arm）

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