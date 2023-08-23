又一村特色戶1550萬沽 4年實蝕逾兩成

美聯高級分區營業經理馬兆鋒稱，又一村翡翠閣地下連花園單位，實用1006方呎，連花園，3房1套連工人套設計，以1550萬元售出，實呎15,408元。原業主2019年4月1880萬元購入，帳面蝕330萬元，連使費料實蝕約440萬元或約23%。

另利嘉閣聯席董事黃嘉仁表示，晉海II 3B座高層C室，實用面積490方呎，2房間隔，以755萬元易手，實呎15,408元。上址曾於2018年7月以863萬元一手售出，但其後買家撻訂，發展商於同月再以944.22萬元售予是次成交之業主，帳面蝕逾189萬元或20%，連使費及當年發展商回贈計，料實蝕約170萬元或18%。

溱柏開放式戶321萬沽

重返7年前水平

以往屢錄二手蝕讓的元朗溱柏，再有業主蝕讓離場。中原地產副區域營業經理王勤學表示，溱柏單日連錄兩宗蝕讓，其中9座低層G室，實用面積272方呎開放式單位，以321萬元沽出，實呎11,801元，重返2016年屋苑同類水平。原業主2020年4月400萬元購入，持貨約3年，帳蝕79萬元，連使費料實蝕約95萬元或24%。

另中原地產分行經理楊頌堯指出，大埔天鑽8座高層D室，實用面積630方呎，3房間隔，以845萬元沽出，實呎13,413元。原業主2019年926萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕讓約81萬元，若連使費料實蝕約125萬元或約13%。

此外，一向以提供大單位為主的沙田翠湖花園，中原資深分區營業經理溫志樑表示，屋苑A座中層4室，實用面積1112方呎，3房1套間隔，以1360萬元沽出，實呎12,230元。原業主1996年670萬元購入，持貨27年，帳面獲利約690萬元或逾1倍。不過，同類A座中層3室，實用1112方呎，3房1套戶型，3月以1580萬元易手，即現成交價比當時回落約220萬元或14%。