報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年8月23日星期三
涂國彬 投資先機
投資策略
恒地：政府沒措施 樓市下半年低沉 集團中期基礎溢利增18% 物業銷售利潤率3年低
恒發轉蝕1800萬 上市以來首不派中期息
恒指反彈167點 中止7連跌
恒指公司：人幣有升值潛力利港股
安踏半年多賺32％ 每股派息0.82元
吉利中期純利升1.2％ 勝預期
百度次季經調整純利增四成勝預期 李彥宏：待「開綠燈」 向大眾推「文心一言」
快手次季經調整扭虧 賺近27億人幣
螞蟻為亞運部署 與多地電子錢包合作
羅兵咸永道：夜市經濟成效待商榷
舜宇純利跌近七成 不派中期息
潤電半年多賺逾54% 派息32.8仙
瑞房中期多賺37% 派息3.2仙
安謀招股書披露季度少賺五成 警告過度依賴中國市場 面臨風險
標普下調美5地區銀行評級
微軟提新收購方案 轉售動視暴雪雲遊版權
人民幣定存高息精選
徐風：小心業績「見光死」 避免博「績優股」
涂國彬：金價跌穿1893美元 區間再下移
技術取勝：海螺水泥21元初見支持
劉思明：小心市場極端情緒打亂操作
周顯：港股跌美股升的解釋
湯文亮：先租後買 只能算是租約
凱柏峰III周六首輪開售138伙 親海駅II同日盡推35伙 包括32伙特色戶
仲量聯行料下半年 部分新盤銷情放緩
又一村特色戶1550萬沽 4年實蝕逾兩成
龍翔苑拍賣前逾千萬沽 實呎失守萬元
醫管局租啓匯10萬呎樓面
新地馮秀炎：集團全力撐政府搞活夜經濟
NOVO LAND會所 融匯高智能與藝術
施羅德：買債慎防賺息蝕價 大宗商品助分散股債風險
涂國彬：金價跌穿1893美元 區間再下移
【明報專訊】面對當前通脹主題，儘管趨勢上是受控，但又未真正可以完全令人放心，起碼央行大員仍未完全信服，可以真的馬上完結加息周期。
上 / 下一篇新聞
恒地：政府沒措施 樓市下半年低沉 集團中期基礎溢利增18% 物業銷售利潤率3年低
恒發轉蝕1800萬 上市以來首不派中期息
恒指反彈167點 中止7連跌
恒指公司：人幣有升值潛力利港股
安踏半年多賺32％ 每股派息0.82元
吉利中期純利升1.2％ 勝預期
百度次季經調整純利增四成勝預期 李彥宏：待「開綠燈」 向大眾推「文心一言」
快手次季經調整扭虧 賺近27億人幣
螞蟻為亞運部署 與多地電子錢包合作
羅兵咸永道：夜市經濟成效待商榷
舜宇純利跌近七成 不派中期息
潤電半年多賺逾54% 派息32.8仙
瑞房中期多賺37% 派息3.2仙
安謀招股書披露季度少賺五成 警告過度依賴中國市場 面臨風險
標普下調美5地區銀行評級
微軟提新收購方案 轉售動視暴雪雲遊版權
人民幣定存高息精選
徐風：小心業績「見光死」 避免博「績優股」
涂國彬：金價跌穿1893美元 區間再下移
技術取勝：海螺水泥21元初見支持
劉思明：小心市場極端情緒打亂操作
周顯：港股跌美股升的解釋
湯文亮：先租後買 只能算是租約
凱柏峰III周六首輪開售138伙 親海駅II同日盡推35伙 包括32伙特色戶
仲量聯行料下半年 部分新盤銷情放緩
又一村特色戶1550萬沽 4年實蝕逾兩成
龍翔苑拍賣前逾千萬沽 實呎失守萬元
醫管局租啓匯10萬呎樓面
新地馮秀炎：集團全力撐政府搞活夜經濟
NOVO LAND會所 融匯高智能與藝術
施羅德：買債慎防賺息蝕價 大宗商品助分散股債風險
恒地：政府沒措施 樓市下半年低沉 集團中期基礎溢利增18% 物業銷售利潤率3年低
恒發轉蝕1800萬 上市以來首不派中期息
恒指反彈167點 中止7連跌
恒指公司：人幣有升值潛力利港股
安踏半年多賺32％ 每股派息0.82元
吉利中期純利升1.2％ 勝預期
百度次季經調整純利增四成勝預期 李彥宏：待「開綠燈」 向大眾推「文心一言」
快手次季經調整扭虧 賺近27億人幣
螞蟻為亞運部署 與多地電子錢包合作
羅兵咸永道：夜市經濟成效待商榷
舜宇純利跌近七成 不派中期息
潤電半年多賺逾54% 派息32.8仙
瑞房中期多賺37% 派息3.2仙
安謀招股書披露季度少賺五成 警告過度依賴中國市場 面臨風險
標普下調美5地區銀行評級
微軟提新收購方案 轉售動視暴雪雲遊版權
人民幣定存高息精選
徐風：小心業績「見光死」 避免博「績優股」
技術取勝：海螺水泥21元初見支持
劉思明：小心市場極端情緒打亂操作
周顯：港股跌美股升的解釋
湯文亮：先租後買 只能算是租約
凱柏峰III周六首輪開售138伙 親海駅II同日盡推35伙 包括32伙特色戶
仲量聯行料下半年 部分新盤銷情放緩
又一村特色戶1550萬沽 4年實蝕逾兩成
龍翔苑拍賣前逾千萬沽 實呎失守萬元
醫管局租啓匯10萬呎樓面
新地馮秀炎：集團全力撐政府搞活夜經濟
NOVO LAND會所 融匯高智能與藝術
施羅德：買債慎防賺息蝕價 大宗商品助分散股債風險
prev
next
相關新聞
徐風：小心業績「見光死」 避免博「績優股」