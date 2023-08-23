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經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：小心業績「見光死」 避免博「績優股」

【明報專訊】又到8月底，港股上市公司中期業績密集發布。有部分投資者會嘗試捕捉「績優股」，趁這些發布企業盈喜預告前買入其股票，待發布公告後股價上升，可以短時間內賺錢離場。然而，由於盈利信息屬股價敏感資料，除非你有可靠的內幕消息，能夠在某上市公司發布業績前斷定其盈利狀况，一般投資者只能倚靠公開信息，估算上市公司的盈利能力，例如上市公司在披露易中發布的每月營運收益公告。

之前只披露交易額 最後要發盈警

利用披露易搜集上市公司表現的投資者，比大部分散戶都更用功，也對你們心儀及有意投資的目標上市公司有更多認識，在投資路上固然有優勢。然而，不能忽視的是，上市公司哪些資訊被公開披露，是由管理層決定，他們或多或少都有上市公司的認股權，或按公司的股價及業績表現分配花紅，所以在利益角度下，會運用「市值管理」及合法手段維持股價走高，包括選擇性披露對上市企業利好的資訊，推遲發布負面消息等，投資者做功課時不可不防。

以香港科技探索（1137）為例子，8月21日公司發盈警，指今年上半年錄得盈利介乎4500萬元至5000萬元之間，對比去年同期的1.28億元跌超過一半。公司解釋，業績轉差的原因包括去年2月及3月第五波新型冠狀病毒疫情引發的糧油雜貨需求激增，而今年則沒有出現有關情况，導致今年上半年訂單總商品交易額增長放緩、直銷商品毛利率下降、新項目初創期間錄得虧損等。

如果觀察公司今年7月6日發布的6月份營運表現，管理層則表示當月電子商貿業務「帶來穩定的營運表現」；8月7日發布的7月份營運表現，管理層更指「仍展現出備受稱讚的穩定性」。管理層着重提及企業營運表現穩定，但他們從未在任何一個月的營運表現公告中，提及過公司透過降低糧油雜貨等直銷商品的毛利率，以吸引用戶及提升交易總額。

事實上，管理層可以直接控制直銷商品的售價及毛利率，從而觀察用戶人數能否因價格更具競爭力而出現增長。也就是說，他們早已知道過去數月香港科技探索的毛利率已經下滑，但不作任何披露，只着力提及「電子商貿業務穩定」及「用戶人數持續增長」兩大利好的方向，這就是管理層選擇性披露的問題。

這種做法容易令投資者以為香港科技探索由5月份開始，總交易額（GMV）重新有雙位數字增長，以及用戶人數增加，對其利潤增長或有潛在幫助。結果當盈警公告出現，市場才發現香港科技探索的GMV增長並沒有帶動盈利，只要管理層降低貨品售價，毛利率下降，都會令盈利急跌，導致股價立即「見光死」，昨日股價急跌近17%。

目前大市走勢弱 易跌難升

由於管理層只提及GMV變化，但毛利率變動卻更影響股價表現，代表投資者判斷香港科技探索的入市時機時，必須在GMV及毛利率增長才有更大的勝算。

然而，除非你是專長「格價」的師奶，或是具有編程能力的IT專才，能夠將HKTVmall重點產品的價格變化每天記錄，並與超市相同產品的價格比較，才能更清晰地估算香港科技探索的毛利率變動，可謂費時失事。同時，目前大市走勢弱，易跌難升，內地與本港經濟也未見大幅反彈，博業績失敗的風險也會提升。

因此，要擺脫投資目標出業績「見光死」，還是「忍一時風平浪靜」，避免博業績乃最佳做法。

[徐風 隨風投資]

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