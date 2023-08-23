瑞房中期多賺37% 派息3.2仙

但他不認為樓市會垮下來，因樓市對國家及經濟增長有很重要的角色及成分，只是目前仍很難看通，認為明年可能就要把問題公開出來，屆時樓市一定會受到影響，政府亦將大力支持樓市，惟重建大家對內地樓市的信心需時。

內房續爆雷

羅康瑞：明年政府或撐樓市

他又提到，第二季及7月份的中國經濟數數據疲弱，全球大環境都有壓力，經濟全面復蘇目前很難看清楚，未來一兩年還是比較困難。但部分房企倒台將給予較穩健的瑞安更多機會。瑞房上半年收入按年增46%至64.31億元，毛利率為46%，按年跌18個百分點，淨資產負債率按年增5個百分點至50%。下半年瑞房可供銷售及預售的的住宅項目6個，建築面積約21.19萬平方米。