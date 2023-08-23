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經濟

百度次季經調整純利增四成勝預期 李彥宏：待「開綠燈」 向大眾推「文心一言」

【明報專訊】百度（9888）昨收市後公布第二季業績，期內經調整純利按年升44.3%至79.98億元（人民幣，下同），勝市場預期的57.93億元；核心業務及愛奇藝收入均達雙位數增長。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏認為，內地監管當局繼續支持技術創新，集團正與各方密切合作，推動AI發展及應用，雖然未有正式推出面向消費者的「文心一言」應用程式的確切日期，但對監管環境感到非常樂觀。

明報記者 蕭嘉聰

百度昨收市報123元，升0.9%，績後美股（美： BIDU）續升，較港收市升逾2%。集團上季收入按年升15%至340.56億元；當中在線營銷收入為196億元，按年增長15%，非在線營銷收入為68億元，按年增長12%。另外，愛奇藝上季收入亦按年升17%至78億元。

藉文心一言改善百度搜索功能

李彥宏表示，內地監管當局於7月中發布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》已在上周二生效，該版本更傾向於創新而非監管，現時百度正等待當局「開綠燈」以大規模地推出文心一言面向消費者的應用程式。他認為生成式AI仍然十分新穎，人們或會憂慮用戶隱私、知識產權保護、AI道德等問題，因此應有一定的監管要求。他又稱「文心大模型3.5」較內地其他基礎大模型明顯更勝一籌，亦有數以萬計的雲客戶測試模型及提供意見，有助改進其模型，有信心百度有能力從市場中受惠，並為內地生成式AI發展帶來貢獻。

李彥宏預計，今年下半年廣告業務的恢復勢頭將會持續下去，搜索繼續是最有效的廣告形式，不過去年第三季基數較高，料增速將不及上季。此外，集團亦正通過文心一言改善百度搜索功能，相信可為用戶帶來更新穎的使用體驗。

百度上季經營現金流入達97億元，按年增長26%，更創2019年第四季以來新高。百度首席財務官羅戎表示，現金流主要受惠於收入增長加速及效率提升，將繼續堅定投資AI，在未來幾個季度加大對大語言模型和生成式AI的投入。

旗下蘿蔔快跑訂單大增149%

自動駕駛服務方面，集團上季蘿蔔快跑的訂單為約71.4萬單，按年增長149%，現已獲准向4個城市（北京、深圳、武漢及重慶）的公眾提供車內無駕駛員或安全操作員的自動駕駛出行服務。截至6月底止，蘿蔔快跑累計向大眾提供的自動駕駛出行服務訂單達330萬單。

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