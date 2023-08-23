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經濟

吉利中期純利升1.2％ 勝預期

【明報專訊】吉利汽車（0175）公布截至6月底止中期業績，收入按年升25.8%至731.8億元（人民幣，下同）；純利按年增1.2%至15.7億元（見表），勝市場預期；每股盈利14.91分，不派中期股息。公司管理層預料下半年內地新能源汽車價格仍會往下走，但強調吉利本身不會打價格戰。

吉汽昨午公布業績，午後股價隨大市回升，收報9.3港元，升0.65%，成交4.45億港元。

強調不打價格戰

上半年吉利總銷量按年增13.1%至69.4萬輛；其中新能源汽車銷售按年增43.9%至15.8萬輛，佔比達22.7%；出口銷售按年增加38.3%至12.1萬輛，佔比達17.5%。集團指，維持全年總銷售165萬輛目標不變，其中極氪全年銷售目標為14萬輛，上半年已售4.3萬輛。

內地電動車市場掀起價格戰，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）、比亞迪（1211）等大型車企以降價搶市佔率。副主席李東輝表示，吉利堅持不打價格戰，但要通過提升旗下產品的質量和技術水平，以提升消費者的獲得感和價值感。不過，集團期內毛利率按年微跌0.16百分點至14.4%，集團表示，上半年電池價格因碳酸鋰價格下滑而有所降低，助控制新能源汽車成本，惟受新能源轉型和汽車市場競爭加劇影響。執行董事安聰慧預料，價格戰將會持續，價格仍會往下走，並認為未來電動車單價20萬元左右的市場競爭將更激烈，但市場容量也會更大。

吉利亦披露極氪上半年淨虧損為8.1億元，領克淨虧損6.6億元。首席財務官戴慶表示，主要是集團加大新能源投入，但認為隨更多新車型產品推出市場，相信可扭虧為盈。安聰慧表示，極氪目前無計劃發展混合動力汽車，目標2025年達到65萬輛銷量。

該集團期內研發費用總計按年減少8.42%至29.9億元，戴慶指全年資本開支為140億元，上半年已完成超過一半，主要加大智能新能源方面的投入，下半年將按原有的資本開支計劃實行。

截至6月底止，集團總借款較去年底減62%至41億元，主要是集團歸還母公司吉利控股一筆較大金額的貸款，以及一筆3億美元的優先票據。

相關字詞﹕中期業績 吉利汽車

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