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經濟

安踏半年多賺32％ 每股派息0.82元

【明報專訊】安踏體育（2020）昨收市後公布截至6月底中期業績，期內收入296.5億元（人民幣，下同），按年增長14.2%，相較2019年同期即疫前升1倍，受惠毛利率上升，加上銷售及分銷開支佔收入比下跌，帶動期內純利按年增加32.3%至47.48億元。每股盈利1.74元，中期股息每股0.82港元（見表）。

受惠線下零售環境強勁反彈及直營（DTC）模式的有效推進，主品牌安踏期內收入141.7億元，按年增6.1 %，貢獻集團整體收益的47.8%，經營溢利29.7億元，按年升1%。其中在DTC經營模式下所獲收益佔其總收入一半以上。FILA品牌亦受惠於直營模式，帶動銷售額按年升13.5%至122.3億元，貢獻集團整體收益的41.3%、經營溢利36.4億元，較上年同期增五成。除了DTC模式拉動盈利上升，電商整體收益也按年增約22%。

期內，雖然主品牌安踏因推進DTC模式轉型導致經營開支佔收益比率上升，經營溢利率按年倒退1個百分點，但由於FILA及其他品牌經營溢利率按年分別拉升7.2及8.7個百分點，加上廣告及宣傳開支佔收益百分比按年降3.2百分點，最終帶動整體經營溢利率按年擴大3.4百分點至25.7%，錄得經營溢利共計76.2億元。

平均存貨周轉日大降 淨現金倍增

安踏表示，未來將繼續聚焦DTC轉型計劃，將通過渠道優化升級，利用差異化店舖形象匹配不同商圈提升盈利能力。

在經營現金流方面，作為去庫存管道，電商業務使期內集團平均存貨周轉日數按年降21天至124天。截至今年6月底，集團淨現金達316億元，較去年底急增一倍，受惠於上半年經營現金及自由現金流入均按年倍升至101.6億元及95.2億元所致。

安踏體育稱，中國經濟及社會正逐步復常，運動產品需求量增長較快。雖然未來依然面臨着全球宏觀經濟狀况不明朗，中國消費者信心和購買力仍需改善的挑戰，但對下半年中國的經營環境保持樂觀。

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