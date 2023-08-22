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經濟

香港地產

家庭客5萬租比墅 業主回報2.4厘

【明報專訊】暑假住宅租務旺季下，連帶在市場上不時錄得二手蝕讓的大埔比華利山別墅，亦錄得大額租務成交。美聯高級營業經理黃國清指出，屋苑翠樺道一幢單號洋房，屬實用面積2072方呎5房間隔、望吐露港海景，業主以5.5萬元放租，議價後減5000元或9%，以5萬元獲家庭客承租、實呎租金24元，屬市價水平。黃續指，上述業主於2010年以2520.5萬元購入物業，租金回報約2.4厘。

回流生4.25萬租LEXINGTON HILL

港島西區、南區的中高價屋苑不乏租務成交。中原分行經理鍾光英表示，堅尼地城LEXINGTON HILL中層C室，實用面積751方呎3房1套間隔，業主叫價4.25萬元，放盤不足3日，獲新租客零議價承租，實用呎租約57元，料創屋苑今年呎租新高，新租客為3位從英國回流香港的大學生；業主2014年以1430萬元買入，租金回報約3.6厘。

近期入伙的黃竹坑站港島南岸2期揚海錄租務成交。香港置業高級營業經理譚浩智表示，揚海2A座低層D室，實用面積921方呎3房戶，業主以4.3萬元放盤約10日，獲外區客接洽，議價後減價3000元或約7%，以4萬元獲承租，實用呎租約43元，租客為家庭客，租入單位主要為方便子女於區內國際學校就讀；業主2021年2868.9萬元一手購入，享約1.7厘租金回報。

另外，市場續錄內地專才租樓個案。美聯高級分區營業經理劉世華稱，將軍澳日出康城晉海第5A座低層B室，實用面積631呎3房間隔，獲內地專才以月租1.96萬元租住、實用呎租金31元；業主2017年底861.9萬元一手購入，租金回報率2.7厘。

相關字詞﹕揚海 日出康城 晉海 比華利山別墅

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