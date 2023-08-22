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經濟

香港地產

寶翠園辣稅貨1850萬沽 實蝕近兩成

【明報專訊】新盤低價搶客，原已冷清的二手市場更雪上加霜，其中港島西區指標屋苑之一的寶翠園，新錄一宗連辣稅成交，一個兩房單位以1850萬元沽出，原業主連使費勁蝕約350萬元或近兩成，為屋苑罕見連額印蝕讓個案。

美聯高級營業董事楊宜貞表示，上述單位為寶翠園3座高層G室，實用面積755方呎，兩房連儲物房間隔，以1850萬元售出，實呎24,503元，買家為區內換樓客。原業主2021年下半年1900萬元購入，帳蝕50萬元或2.6%，而由於持貨未足3年，需付樓價10%額印稅，連同使費料實蝕約350萬元或18%。

朗屏8號1房4年實蝕72萬離場

另外，新界多個半新盤錄蝕讓，中原地產區域營業經理王勤學表示，過去周末元朗錄得5宗二手成交，與前周末4宗相若，當中朗屏8號3座低層E室，實用面積371方呎，1房間隔，以542萬元沽出，實呎14,609元。原業主2019年6月約585萬元買入，帳面蝕約43萬元，連使費料實蝕約72萬元或12%。

Wetland兩房鬆綁即沽 3年蝕2%

中原地產分行經理林金葆指出，天水圍Wetland Seasons Park本月暫錄得4宗成交，其中5座高層A5室，實用面積428方呎，兩房間隔，以555萬元沽出，實呎12,967元。原業主2020年5月以約545.59萬元一手買入，持貨3年多，辣招「鬆綁」即沽貨離場，雖然帳面獲利9.41萬元，升值不足2%，但連使費計料實蝕約13萬元或約2%。

老牌屋苑方面，中原地產高級資深分區營業經理范鎮培稱，九龍灣淘大花園B座低層4室，實用面積375方呎，兩房間隔，以510萬元易手，實呎13,600元，原業主2018年553萬元購入，持貨約5年，帳面蝕讓43萬元或8%離場。此外，利嘉閣高級經理羅富欽表示，上水威尼斯花園2座中層A室，實用面積494方呎，屬兩房間隔，以460萬元易手，實呎9312元，原業主2017年以約435萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利25萬元或5.7%，惟扣除使費僅獲利3萬元或不足1%。

相關字詞﹕額印貨 二手成交 蝕讓成交 威尼斯花園 淘大花園 朗屏8號 寶翠園

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