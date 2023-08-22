明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

半年7556伙私宅落成 售近六成

【明報專訊】雖然次季新盤交投速度放緩，不過，由於較早前新盤銷情活躍，加上今年上半年落成的私樓僅7556伙，較去年同期大跌37%，令今年首6個月已落成的單位中，售出比例接近57%，而6月份私樓動工量則達2579伙，創過去19個月新高。

新界3766伙落成 八成已售

綜合屋宇署資料顯示，6月份私宅落成量錄334伙，較5月僅86伙回升約2.9倍，而上半年落成量合計7556伙，比去年同期12,064伙跌約37.4%，與差估署預測今年全年19,953伙相比則佔約37.9%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，綜合一手資訊網資料，截至今年8月20日為止，上半年落成單位中約4286個單位已售出，售出率佔約56.7%；三區中以新界區佔最多，上半年新界區共有3766伙私樓落成，售出約3011個單位，售出率約八成，無論售出量或售出率均為三區最高。

另今年6月份共4個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及單位2579伙，比5月份的1779伙大增近45%，亦為自2021年12月以來的19個月新高，且連續4個月均錄逾千伙以上。

上半年7535伙動工

5年同期最多

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年首6個月全港共有21個私宅項目動工，涉及單位總數7535伙，較去年同期的5996伙大升25.7%，為近5年同期最多，動工量於3月份起連月追落後，表現頗為凌厲，相信全年動工量可衝破1.5萬伙水平。

此外，據屋宇署公布，6月份批出13份建築圖則，包括7項住宅及商住發展、1項商業發展等，但就以中小規模物業為主，撇除最大修訂項目外，期內批出最大項目為南豐或相關人士持有的中環威靈頓街64至70號，項目獲批建1幢23層高商廈，可建樓面約4.9萬方呎。住宅方面，則有金楓集團旗下九龍城嘉林邊道28A及B號，項目將建1幢4層高住宅，可建樓面約27,029方呎。

相關字詞﹕南豐 嘉林邊道28A及B號 威靈頓街64至70號 屋宇署 動工量 落成量

上 / 下一篇新聞