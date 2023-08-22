凱柏峰III原價加推108伙 均呎1.6萬 連首批共涉238伙 3日收1350票超額4.7倍

明報記者 管龍欣

凱柏峰III首批連加推單位，已公布238伙價單，過去3日暫收1350票，超額4.7倍。信置執行董事田兆源表示，是次屬原價加推，新價單108伙包括兩房戶98伙、3房戶10伙；若以即供最高15%直減折扣計，折實均呎16,938元，連同以200日人才付款法再加4.5%回贈計（下稱實際折實），折實均呎約為16,366元，與首批1.63萬餘元相若。是次價單實際折實價692.2萬至1228.3萬元、折實實呎15,348元至17,084元。

其入場單位為3B座10樓F室，實用面積451方呎兩房開放式廚房戶，實際折實價692.18萬元、折實呎價15,348元。

至於THE HOLBORN7月中至昨日累售56伙、套現逾3.7億元，項目最新加推42伙，包括1伙兩房戶、41伙1房戶，實用面積由253至413方呎，折實價579.5萬至1184.7萬元、折實呎價22,796至28,687元。

HOLBORN加推42伙

近日接連錄得26宗「撻大訂」殺訂約2600萬元、中洲置業旗下已屆現樓火炭星凱‧堤岸，最快下月亦以現樓推售461伙餘貨，屆時將開放全新示範單位。

星凱最快下月推461伙餘貨

上述項目2021年10月開售至今累售874伙，佔可發售單位約七成，套現逾90億元，平均呎價20,369元。新錄3座29樓C室成交，實用面積945方呎，屬3房1套戶，成交價2252.6萬元，實呎23,837元。

親海駅II特色戶擬本周開價

至於原計劃以招標形式發售的28伙特色單位的親海駅II，擬本周改以價單形式發售。長實執行董事趙國雄表示，目前市况比預期疲弱，對銷情相當滿意，認為可為業界定下指標，至於偏遠地區的新盤定價，可能需要再作進一步折讓。長實營業部首席經理郭子威補充，項目28伙特色單位，擬本周以價單形式發售；相關特色戶全屬兩房複式間隔，實用面積501至523方呎。親海駅系列本月推出至今累沽832伙，套現約53.6億元，折實均呎約1.55萬元。