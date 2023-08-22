報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年8月22日星期二
股市最前線
人行降1年LPR 5年期意外不減息 分析：內銀須撐內房 防利潤被過分壓縮
港股挫327點連跌七日 內銀券商遭拋售
瑞銀加入唱淡中國GDP 降今年增長預測至4.8%
深圳中原被內房拖佣逾10億
龍湖旗下公司董事 擬2000萬買債券
碧桂園遭部分債券持有人促全額償付
澳博中期虧損收窄至逾12億 不派息 經調整EBITDA再錄正增長 博彩淨收益倍升
5公司遞表 順豐落實來港上市
港上月CPI升1.8% 連續3個月回落
《好聲音》風波持續 星空華文再挫逾三成
長江證券融資遭罰款2000萬 吊銷牌照1年
花旗擬機構客戶部一拆三 或15年來最大重組 擴CEO權力
英住宅叫價跌1.9% 8個月最大跌幅
IMF憂韓樓市受壓增金融風險
Meta擬本周推網頁版Threads 加強與X競爭
港元定存高息精選
徐風：三頭馬車失速 「救市」暫未出力
劉宇亮：恒指反彈可期
何民傑：首置地反應淡 港樓市難看好
梁天卓：人工受孕可解決人口問題？
開放營運1周錄3事故 Robotaxi前景或有變
技術取勝：潤啤或下試約41.5元
劉思明：大巿超賣利反彈 留意電動車股
周顯：港官亂花亂借 不合國情
湯文亮：ECFA慈母多敗兒
凱柏峰III原價加推108伙 均呎1.6萬 連首批共涉238伙 3日收1350票超額4.7倍
半年7556伙私宅落成 售近六成
寶翠園辣稅貨1850萬沽 實蝕近兩成
家庭客5萬租比墅 業主回報2.4厘
理想集團沽創豪坊 呎價大劈逾五成
港元定存高息精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
人行降1年LPR 5年期意外不減息 分析：內銀須撐內房 防利潤被過分壓縮
港股挫327點連跌七日 內銀券商遭拋售
瑞銀加入唱淡中國GDP 降今年增長預測至4.8%
深圳中原被內房拖佣逾10億
龍湖旗下公司董事 擬2000萬買債券
碧桂園遭部分債券持有人促全額償付
澳博中期虧損收窄至逾12億 不派息 經調整EBITDA再錄正增長 博彩淨收益倍升
5公司遞表 順豐落實來港上市
港上月CPI升1.8% 連續3個月回落
《好聲音》風波持續 星空華文再挫逾三成
長江證券融資遭罰款2000萬 吊銷牌照1年
花旗擬機構客戶部一拆三 或15年來最大重組 擴CEO權力
英住宅叫價跌1.9% 8個月最大跌幅
IMF憂韓樓市受壓增金融風險
Meta擬本周推網頁版Threads 加強與X競爭
港元定存高息精選
徐風：三頭馬車失速 「救市」暫未出力
劉宇亮：恒指反彈可期
何民傑：首置地反應淡 港樓市難看好
梁天卓：人工受孕可解決人口問題？
開放營運1周錄3事故 Robotaxi前景或有變
技術取勝：潤啤或下試約41.5元
劉思明：大巿超賣利反彈 留意電動車股
周顯：港官亂花亂借 不合國情
湯文亮：ECFA慈母多敗兒
凱柏峰III原價加推108伙 均呎1.6萬 連首批共涉238伙 3日收1350票超額4.7倍
半年7556伙私宅落成 售近六成
寶翠園辣稅貨1850萬沽 實蝕近兩成
家庭客5萬租比墅 業主回報2.4厘
理想集團沽創豪坊 呎價大劈逾五成
人行降1年LPR 5年期意外不減息 分析：內銀須撐內房 防利潤被過分壓縮
港股挫327點連跌七日 內銀券商遭拋售
瑞銀加入唱淡中國GDP 降今年增長預測至4.8%
深圳中原被內房拖佣逾10億
龍湖旗下公司董事 擬2000萬買債券
碧桂園遭部分債券持有人促全額償付
澳博中期虧損收窄至逾12億 不派息 經調整EBITDA再錄正增長 博彩淨收益倍升
5公司遞表 順豐落實來港上市
港上月CPI升1.8% 連續3個月回落
《好聲音》風波持續 星空華文再挫逾三成
長江證券融資遭罰款2000萬 吊銷牌照1年
花旗擬機構客戶部一拆三 或15年來最大重組 擴CEO權力
英住宅叫價跌1.9% 8個月最大跌幅
IMF憂韓樓市受壓增金融風險
Meta擬本周推網頁版Threads 加強與X競爭
徐風：三頭馬車失速 「救市」暫未出力
劉宇亮：恒指反彈可期
何民傑：首置地反應淡 港樓市難看好
梁天卓：人工受孕可解決人口問題？
開放營運1周錄3事故 Robotaxi前景或有變
技術取勝：潤啤或下試約41.5元
劉思明：大巿超賣利反彈 留意電動車股
周顯：港官亂花亂借 不合國情
湯文亮：ECFA慈母多敗兒
凱柏峰III原價加推108伙 均呎1.6萬 連首批共涉238伙 3日收1350票超額4.7倍
半年7556伙私宅落成 售近六成
寶翠園辣稅貨1850萬沽 實蝕近兩成
家庭客5萬租比墅 業主回報2.4厘
理想集團沽創豪坊 呎價大劈逾五成
prev
next