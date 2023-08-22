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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：人工受孕可解決人口問題？

【明報專訊】今年初中國錄得60年來首次人口收縮，無論政府還是專家們都努力就生育問題發表意見，有的以長輩口脗教訓那些選擇不生兒育女的年輕人；另外，亦有專家認為只有建立有效的生育激勵機制（例如「把生孩子變成一份有收入的工作」），才能解決年輕人不願意生孩子的問題。這看似是一個異想天開的主意，不過正如之前我在本欄提到，外國有研究指出「利誘」年輕人「埋頭苦幹」為「社會出一分力」是有一定的實證支持。

更高現金獎勵 或能「利誘」年輕人配合

問題是各地的生活成本和養兒文化大有不同，同一政策的成效亦因此不能一概而論，在中國（和香港）樓價比外國更高和小朋友競爭更大的情况下，政府可能需要更高的現金獎勵才能「利誘」年輕人「埋頭苦幹」為「社會出一分力」。

另一個可能的方法是人工受孕。其實，早在20年前人工受孕已在中國合法化。不過，由於費用問題（一個周期的人工受精費用從3.5萬到8.5萬元人民幣不等，許多夫婦需要做四五個周期的體外受精，對不少夫婦來說是天文數字），加上結婚率下降，以及養育子女的成本（除了子女的供書教學等直接成本外，還有父母（主要是母親）放棄事業的機會成本），人工受孕技術本身對解決中國的生育率問題幫不上大忙。

未婚女性人工受孕 內地正面討論增

然而，開放這技術予未有結婚打算的單身女性可能可以解決部分問題。一直以來，單身母親（或父親）在保守的中國都是某程度的禁忌，而在不久之前全國各省都有各種歧視單親家庭的法制，例如未婚人士的子女很多時都不能進行生育登記，間接把這些小朋友排除在戶籍之外，而單身女性接受人工受孕更是聞所未聞。

去年3月以來，廣東、湖南、陝西、四川省陸續對未婚者取消生育登記的結婚限制，「全國多地非婚小孩可落戶」，未婚女性凍卵及進行人工受孕似乎亦有更多正面的討論。這會否有助解決中國的人口問題，還是「遲來的春天」？我們再過幾年看看吧。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]

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