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經濟
國際金融

Meta擬本周推網頁版Threads 加強與X競爭

【明報專訊】Meta（美：META）旗下被稱為「文字版Instagram（IG）」的社交平台Threads，計劃於本周推出網頁版，是Meta為加強與全球首富馬斯克旗下X（前稱Twitter）競爭而推出的新功能。Meta在7月初推出與IG帳戶連繫的Threads，5天內註冊用戶突破1億大關，但其後使用率急轉直下，令Meta急於引入新功能挽留用戶。

活躍戶大減 推新功能留客

IG負責人Adam Mosseri此前預告，網頁版Threads快將推出，現正進行內部測試。熟悉該計劃的人士稱，網頁版最快於本周推出。Threads網頁版可讓用戶查看特定的Threads帖子，但閱讀量有限，因為該軟件主要向手機用戶提供。為提升使用量，Meta近期已推出一些新功能，包括可針對帳號設定帖文通知，以及按時間順序查看帖文等。根據分析公司SimilarWeb的數據，Threads推出至今逾1個月，用戶花在該平台的時間減少約85％。Threads的每日活躍用戶，由推出初期接近5000萬，降至目前不到1000萬。市場研究機構Insider Intelligence數據則顯示，X每月活躍用戶約3.637億。

（綜合報道）

[國際金融]

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