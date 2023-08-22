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經濟
國際金融

IMF憂韓樓市受壓增金融風險

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）官員警告，隨着利率上升，參與韓國房地產市場的非銀行貸款機構面臨顯著風險。IMF的韓國代表團負責人芬格（Harald Finger）書面回覆彭博社的查詢時稱，由於韓國和許多國家的利率上升，金融穩定性風險有所增加。他形容韓國金融體系的某些部分出現「脆弱性」，尤其是那些涉及大量房地產融資業務的非銀行貸款機構。

房產融資佔GDP達125%

芬格形容，房地產行業在韓國具有系統重要性。直至去年9月，房地產相關融資總額，相當於韓國GDP的125%。市場愈來愈憂慮韓國的信用合作社不良貸款，可能會導致債務市場陷入困境。韓國MG社區信用合作社（MG Community Credit Cooperatives）此前公布其房地產相關貸款損失達4500萬美元，並在上月關閉了一家分行。韓國央行及金融監管機構已加大力度，支援陷入困境的貸款機構，但一些金融公司的債券孳息率持續上升，反映業界前景仍然令市場擔憂。

韓國隨美聯儲加息，令韓國房地產價格受壓。全租房（租戶向業主支付高達樓價五至八成的押金，之後毋須支付租金，業主須在租約期滿退還全數押金）爆雷，以及加息影響買家入市意欲等，都為韓國樓市增添壓力。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕風險 金融穩定性 加息 樓市 韓國

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