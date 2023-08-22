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經濟
國際金融

花旗擬機構客戶部一拆三 或15年來最大重組 擴CEO權力

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，花旗集團（美：C）行政總裁范潔恩（Jane Fraser）正考慮將花旗最大的部門一拆為三，3個新部門由目前的主管負責，並將直接向范潔恩匯報，使范潔恩的日常控制權力擴大。消息指，為花旗全年利潤貢獻近四分之三的機構客戶部門（Institutional Clients Group, ICG），可能被分拆為「投資和企業銀行部門」、「全球市場部門」及「交易服務部門」。倘若成事，將會是花旗近15年來最大規模的企業架構重組以改善經營效率。花旗股價早段微升約0.7%，報42.54美元。

市場等待美聯儲主席鮑威爾在內的官員本周在Jackson Hole全球央行年會發表講話，為利率前景透露更多線索。美國10年期國債孳息率昨晚再升穿4.3厘，美股3大指數早段升約0.2%至0.7%。

ICG貢獻全年四分三利潤

ICG為機構投資者及政府等提供金融服務，去年全年花旗的148億美元利潤當中，107億美元來自1CG。不過該部門今年次季收入按年跌9%，反映市場狀况轉弱。《金融時報》的消息指，在花旗內部討論ICG分拆前，花旗公布ICG主管Paco Ybarra將於明年中離任，但花旗並未積極尋找繼任人選。據稱，范潔恩尋求在未來數月，以簡化公司架構的宗旨，逐步轉移Ybarra的職務。

交易服務收入放緩 併購諮詢轉弱

過去10多年，花旗一直由ICG及消費者部門這兩部分組成，後者包含零售銀行、信用卡及財富管理業務。花旗此前已表示，計劃將財富管理業務，從消費者業務分拆。花旗已向美銀挖角，讓Andy Sieg稍後加盟花旗，掌管財富管理業務。

若ICG也被分拆，花旗將有5個部門，包括3個ICG商業業務部門，以及兩個消費者部門，而各部門主管將直接向范潔恩匯報。熟悉該計劃的人士透露，該計劃只是正在考慮的眾多選項之一，花旗尚未作最終決定。

雖然新的部門架構會使范潔恩權力擴大，但熟悉其想法的人士指出，她認為潛在的部門分拆，可讓各主管對自己的部門發揮更大影響力。跟華爾街其他大行一樣，花旗投資銀行業務的併購諮詢等表現轉弱。此外，交易服務收入增長也有所放緩。

ICG部門於2009年由時任行政總裁潘偉迪（Vikram Pandit）成立，以重振在金融海嘯期間嚴重受挫的花旗。不過將花旗多項業務合併為ICG的邏輯，可追溯至1990年代至2000年代初的花旗行政總裁Sandy Weill。他當年實現了一系列大型併購，試圖實現其金融超市的願景，為消費者和企業提供一站式銀行服務。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕架構重組 范潔恩（Jane Fraser） 花旗集團

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