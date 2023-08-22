《好聲音》風波持續 星空華文再挫逾三成

兩交易日市值蒸發234億

上周網上傳出疑為已故歌手李玟生前的錄音，控訴節目賽制不公平，即使她身為導師亦不可改變，引發不少網民關注。

《中國好聲音》在官方微博回應：「部分自媒體帳號在網絡平台散布經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴《2022中國好聲音》』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。」

浙江廣播電視於周日（20日）在其官網發布通知，表示關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》節目提出了許多意見和建議，公司將會進行調查和核實，歡迎觀眾及網友監督。

同時，浙江廣電承認，該節目離大家的期待還有差距。浙江衛視有責任、有義務加強節目監管，履行好播出平台職責；亦會督促節目製作方認真聽取意見，在節目製作中切實維護公平公正，讓每一位參與者都得到尊重。