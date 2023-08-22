5公司遞表 順豐落實來港上市

擬集資156億至234億

早前已於A股上市的順豐控股於本周一向港交所遞交上市申請，其聯席保薦人為高盛、華泰國際、摩根大通。去年順豐收入2675億元人民幣，息稅折舊攤銷前利潤為290億元人民幣，為亞洲最大規模物流商。消息指出，順豐擬集資20億至30億美元，折合約156億至234億港元。若順豐於今年內成功上市且集資額屬實，將有望成為今年本港新股市場的「集資王」。

順豐稱集資擬用於加強跨境物流能力，優化在中國的物流網絡及服務，研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務，實施ESG相關舉措用作營運資金及一般企業用途。

廣汽旗下如祺出行上周五入表

另外，廣汽集團（2238）旗下出行科技與服務公司如祺出行上周五亦入表申請上市。如祺出行業務範圍主要涵蓋出行服務，技術服務及生態服務三大板塊，2022年公司收入13.68億元人民幣。中金、農銀國際及華泰國際為聯席保薦人。如祺出行表示，集資將用於自動駕駛及Robotaxi運營服務的研發活動，出行服務的產品升級及運營效率提升。

上周五同時遞表的公司還有中國網遊商中旭未來及越南製衣商LEADING STAR。中旭未來曾推出「貪玩」系列遊戲，中金公司、中信建投國際為其聯席保薦人。LEADING STAR主營運動服裝，休閒服裝及童裝，金聯資本為其獨家保薦人。而昨日另一遞交申請的公司為內地自助式零售商友寶在線，聯席保薦人為高盛、中信建投國際及華泰國際。

明報記者