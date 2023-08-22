龍湖旗下公司董事 擬2000萬買債券

計劃年底前提前償還230億

另據多間投行券商報告，在碧桂園出事後，龍湖上周五進行了分析師吹風會，詳解公司之後的融資或再融資計劃。銀河聯昌報告認為，龍湖管理層緩解了部分投資者在2024年前對其流動性風險的憂慮。

據指，龍湖管理層非常重視未來債務的到期管理，基本是所有部門都需要一如2023年上半年達到經營性現金流為正。同時萬一合約銷售不及預期，龍湖仍有緩衝，可以從旗下商場獲取額外的運營貸款（70家商場合計900億元人民幣）。龍湖又指，短期債務僅佔其總債務的10%左右，且在2027年之前再無到期的美元債券。集團下半年已無到期債券，在2024年僅得境內債230億元人民幣，境外銀團貸款為70億元人民幣，並已計劃於2023年底提前償還。

此外，龍湖亦首次錄得其經常性業務包括如投資物業、物管等的利潤，超過了房地產開發和管理的利潤，並料投資物業及物管業務的快速增長及高利潤率持續，管理層亦表示股息政策將保持不變，按核心利潤百分之三十分紅，故該行維持「買入」評級，但目標價下調至23.8元。

富瑞分析師則指，龍湖已定下明確的償債計劃，將以商場運營貸款和合同銷售作為支持，估計該房企每月約20億元的現金淨流入，基本能覆蓋短期內到期的債務。